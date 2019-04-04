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Европарламент утвердил Газовую директиву ЕС

Новости » Энергетика    04.04.2019 - 13:27
Европарламент утвердил Газовую директиву ЕС
Фото: Европарламент (flickr.com european_parliament)

Евродепутаты подавляющим большинством проголосовали в пользу документа

Европейский парламент утвердил проект поправок в Газовую директиву Европейского союза, которая позволит Брюсселю расширить возможности по контролю морских газопроводов, в частности, российского "Северного потока-2". Об этом говорится на сайте ЕП.

Евродепутаты подавляющим большинством проголосовали в четверг в пользу документа на пленарной сессии ЕП.

Изменения предусматривают распространение действия Газовой директивы (часть Третьего энергопакета ЕС) на газопроводы из третьих стран, но только на те секции, которые расположены на территории и в территориальных водах страны, где труба подключается к газотранспортной системы Евросоюза. В ситуации с "Северным потоком-2" это будет означать, что за применение правил ЕС к этому газопроводу будет отвечать - под присмотром Еврокомиссии - Германия.

Напомним, в марте профильный комитет Европарламента по промышленности, исследованиям и энергетике одобрил обновленный вариант европейской Газовой директивы с согласованными ранее странами ЕС поправками.

Комитет постоянных представителей государств ЕС в феврале утвердил проект изменений к газовому законодательству Евросоюза. 

До этого сообщалось, что Германия и Франция урегулировали спор вокруг российского газового проекта "Северный поток-2" и достигли компромисса по газовой директиве.

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