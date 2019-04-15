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Nord Stream 2 подал заявку на маршрут газопровода в водах Дании

Новости » Энергетика    15.04.2019 - 14:12
Nord Stream 2 подал заявку на маршрут газопровода в водах Дании
Фото: "Северный поток-2" (gettyimages.com)

Компания подала Дании третью заявку по маршруту газопровода в водах южнее острова Борнхольм

Оператор проекта "Северный поток-2" Nord Stream 2 AG подал Дании третью заявку по маршруту газопровода в водах южнее острова Борнхольм. Об этом говорится в сообщении компании.

Заявка подается в соответствии с решением Датского энергетического агентства от 26 марта 2019 года.

"Сегодня, спустя более чем два года после подачи первой заявки на получение разрешения на строительство в водах Дании, компания Nord Stream 2 AG подает заявку по третьему варианту маршрута газопровода. Третья заявка, включающая оценку воздействия на окружающую среду, касается маршрута в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Дании в водах южнее острова Борнхольм", - говорится в сообщении.

Отметим, что данная территория в ИЭЗ ранее являлась спорной между Данией и Польшей и поэтому не была доступна для разработки проектов. Договоренность между двумя странами теперь достигнута, но еще не ратифицирована Польшей.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что российская компания "Газпром" получила очередной отказ от властей Дании относительно маршрута "Северного потока-2". С таким заявлением выступила пресс-служба украинской компании "Нафтогаз". Ранее разрешения о строительстве российского газопровода дали Германия, Финляндия и Швеция.

Позже Датское энергетическое агенство попросило компанию Nord Stream 2 включить в экологическую оценку вариант маршрута в датской исключительной экономической зоне, к югу от острова Борнхольм.

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