Труби "Північного потоку-2" почали укладати в російських водах

Судно-трубоукладчик Solitaire приступив до укладання газопроводу "Північний потік 2" в російських водах. Про це повідомляє прес-служба Nord Stream 2.

Передбачається, що Solitaire протягом місяця вкладе 100 км першої нитки газопроводу в російських територіальних водах. Судно, що належить швейцарській компанії Allseas, буде виконувати роботи цілодобово і без вихідних.

Всі роботи виконуються згідно з дозволами, виданими державними органами Росії. Під час роботи трубоукладочного судна навколо нього встановлюється зона безпеки радіусом 1,85 км (1 морська миля).

Нагадаємо, 15 квітня оператор проекту "Північний потік-2" Nord Stream 2 AG подав Данії третю заявку по маршруту газопроводу в водах на південь від острова Борнхольм. Однак, Данія не змогла назвати терміни рішення за маршрутом "Північного потоку-2".

Також 15 квітня Європейський союз остаточно вніс зміни до Газову директиву, що дозволить поширити європейські норми на газопровід "Північний потік-2".