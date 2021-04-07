"Трубу Медведчука" передадут победителю конкурса, - Коболев

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев рассказал, что арестованный нефтепродуктопровод "Самара - Западное направление" отдадут победителю конкурса. "Нафтогаз" планирует принять участие в этом конкурсе.
Об этом речь идет в интервью руководителя компании агентству "Настоящее время".
В настоящее время арестованный после решения Совета нацбезопасности нефтепродуктопровод находится в распоряжении Агентства по розыску и менеджменту активов.
"АРМА должно провести конкурс и передать этот актив его победителю. Мы планируем принять участие в этом конкурсе, у нас есть и опыт, и навыки, и у нас есть компания "Укртранснафта", которая успешно занимается транспортировкой нефти на протяжении всей независимости Украины", - сказал Коболев.
Он отметил, что считает "Нафтогаз" наиболее сильным претендентом на победу в конкурсе.
Напомним, до этого Коболев заявлял, что "Нафтогаз" готов начать эксплуатацию участка нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление".
Как известно, 19 февраля СНБО принял решение о возвращении в государственную собственность участка нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление", который проходит по территории Украины. Этот продуктопровод называют "трубой Медведчука".
Добавим, на прошлой неделе президент Владимир Зеленский заявил о диверсии на "трубе Медведчука". По его словам, неизвестные повредили почти 400 километров нефтепродуктопровода.