"Трубу Медведчука" передадуть переможцю конкурсу, - Коболєв

Глава "Нафтогазу" Андрій Коболев розповів, що арештований нафтопродуктопровід "Самара - Західний напрямок" віддадуть переможцю конкурсу. "Нафтогаз" планує взяти участь у цьому конкурсі.

Про це йдеться в інтерв'ю очільника компанії агентству "Настоящее время".

Наразі арештований після рішення Ради нацбезпеки нафтопродуктопровід перебуває у розпорядженні Агентства з розшуку та менеджменту активів.

"АРМА має провести конкурс та передати цей актив його переможцю. Ми плануємо взяти участь в цьому конкурсі, у нас є і досвід, і навички, і у нас є компанія "Укртранснафта", яка успішно займається транспортуванням нафти протягом всієї незалежності України", - сказав Коболєв.

Він зазначив, що вважає "Нафтогаз" найбільш сильним претендентом на перемогу в конкурсі.