Это диверсия: Зеленский заявил о повреждении "трубы Медведчука"
Президент Владимир Зеленский заявил о повреждении части нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление", который решением Совета нацбезопасности и обороны вернули государству. Он назвал это диверсией.
Об этом шла речь в его видеообращении.
"В процессе передачи оказалось, что в течение 2017-2019 годов было уничтожено почти 14 километров нефтепровода. Это диверсия, следствием которой будут уголовные дела и уголовная ответственность. Причастным к этому скажу коротко: ваше дело труба", - заявил глава государства.
Как известно, 19 февраля СНБО ввел санкции против народного депутата Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко. Вместе с тем СНБО решил вернуть в государственную собственность так называемую "трубу Медведчука" - нефтепродуктопровод "Самара - Западное направление".
Напомним, после решения СНБО Высший антикоррупционный суд Украины наложил арест на "трубу Медведчука". Следствие установило, что должностные лица компании незаконно завладели трубопроводом стоимостью свыше 200 млн гривен.
Кроме того, на прошлой неделе глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что компания готова начать эксплуатацию "трубы Медведчука", которая была арестована судом.