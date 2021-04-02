Это диверсия: Зеленский заявил о повреждении "трубы Медведчука"

Президент Владимир Зеленский заявил о повреждении части нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление", который решением Совета нацбезопасности и обороны вернули государству. Он назвал это диверсией.

Об этом шла речь в его видеообращении .

"В процессе передачи оказалось, что в течение 2017-2019 годов было уничтожено почти 14 километров нефтепровода. Это диверсия, следствием которой будут уголовные дела и уголовная ответственность. Причастным к этому скажу коротко: ваше дело труба", - заявил глава государства.

Как известно, 19 февраля СНБО ввел санкции против народного депутата Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко. Вместе с тем СНБО решил вернуть в государственную собственность так называемую "трубу Медведчука" - нефтепродуктопровод "Самара - Западное направление".