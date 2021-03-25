"Нафтогаз" готов начать эксплуатацию "трубы Медведчука"

НАК "Нафтогаз Украины" готов начать эксплуатацию участка нефтепродуктопровода " Самара-Западное направление ", арестованного по решению суда. Для этого необходимо решение АРМА (Национального агентства по розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений).

Об этом сообщил глава правления НАК Андрей Коболев в эфире " 5 канала ".

"Ждем решения АРМА о дальнейшем использовании нефтепродуктопровода. Мы, как группа, готовы обеспечить его прозрачную и эффективную эксплуатацию", - сказал Коболев и добавил, что "Нафтогаз" работает с правоохранителями, чтобы обеспечить законный режим эксплуатации.

По его словам, АРМА должно определить компанию, которая будет управлять трубопроводом. После этого должны начаться переговоры с возможными поставщиками нефтепродуктов.