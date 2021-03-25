ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

"Нафтогаз" готов начать эксплуатацию "трубы Медведчука"

Новина українською → Киев, Четверг 25 марта 2021 16:29
"Нафтогаз" готов начать эксплуатацию "трубы Медведчука" Фото: Андрей Коболев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

НАК "Нафтогаз Украины" готов начать эксплуатацию участка нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление", арестованного по решению суда. Для этого необходимо решение АРМА (Национального агентства по розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений).

Об этом сообщил глава правления НАК Андрей Коболев в эфире "5 канала".

"Ждем решения АРМА о дальнейшем использовании нефтепродуктопровода. Мы, как группа, готовы обеспечить его прозрачную и эффективную эксплуатацию", - сказал Коболев и добавил, что "Нафтогаз" работает с правоохранителями, чтобы обеспечить законный режим эксплуатации.

По его словам, АРМА должно определить компанию, которая будет управлять трубопроводом. После этого должны начаться переговоры с возможными поставщиками нефтепродуктов.

Как сообщало РБК-Украина, СНБО 19 февраля ввел санкции против народного депутата Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко. Причиной санкций является финансирование терроризма. Среди решений СНБО также было поручение вернуть в государственную собственность так называемую "трубу Медведчука". Речь идет о нефтепродуктопроводе "Самара - Западное направление".

Напомним, Высший антикоррупционный суд Украины наложил арест на "трубу Медведчука". По данным следствия, должностные лица компании с помощью поддельных документов завладели трубопроводом стоимостью более 200 млн гривен.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Экономика трубопровод Виктор Медведчук Нафтогаз Украины
NEWS
Какой будет погода в апреле: прогноз Укргидрометцентра
Какой будет погода в апреле: прогноз Укргидрометцентра
DAILY
Правосудие в сети. Как и зачем команда Зеленского создает "суд в смартфоне"
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Правосудие в сети. Как и зачем команда Зеленского создает "суд в смартфоне"