Трубін знову не чемпіон: "Бенфіка" залишилась без титулу та втратила легенду перед клубним ЧС

Чемпіонська розв'язка в останньому турі

В останньому 34-му турі Прімейри "Бенфіка" зіграла внічию з "Брагою" – 1:1. Команда Трубіна першою пропустила після пенальті від Родріго Саласара на 24-й хвилині. У другому таймі "орли" зрівняли рахунок завдяки голу Евангелоса Павлідіса. Після вилучення Жоау Моутінью на 66-й хвилині "Брага" залишилася в меншості, однак "Бенфіка" не змогла скористатися чисельною перевагою і вирвати перемогу.

Паралельно "Спортинг" здобув перемогу над "Віторією Гімарайнш" з рахунком 2:0 – відзначилися Педру Гонсалвеш і Віктор Дьокереш. Завдяки цьому "леви" завершили сезон із 82 очками, що на два більше, ніж у "Бенфіки", і вдруге поспіль стали чемпіонами Португалії.

Загалом це 21-ше "золото" "Спортінга" в національних чемпіонатах. За цим показником він поступається іншим грандам місцевого футболу – "Порту" (30 титулів) та "Бенфіці" (38).

Цікаво, що з 1935 року, відколи розігрується чемпіонат Португалії, було лише два випадки, коли чемпіоном ставав хтось не з "великої трійки". У 1946 році "золото" здобув "Беленесеш", а в 2001-му – "Боавішта".

Трубін вдруге без титулу

"Бенфіка", як і минулого сезону, фінішувала на другому місці. Востаннє команда вигравала титул у 2023 році. Це було ще до переходу Трубіна, який приєднався до клубу влітку того ж року, перейшовши з донецького "Шахтаря" за 10 мільйонів євро.

"Бенфіка" у сезоні не залишилась без трофею. "Орли" здобули Кубок Португальської ліги, коли перемогли у фіналі саме "Спортінг" – 1:1, по пенальті – 7:6.

В українського голкіпера та його партнерів є нагода завоювати ще один трофей. 25 травня команда зіграє у фіналі Кубка Португалії проти того ж "Спортінга".

Зазначимо, що друге місце дозволило "Бенфіці" отримати путівку в основний раунд Ліги чемпіонів-2025/26. Також команда візьме участь у клубному ЧС, який стартує в червні у США.

Щодо особистих показників Трубіна, то за сезон український голкіпер провів 47 матчів у всіх турнірах, пропустив 48 голів і 19 разів зберіг свої ворота "сухими".

Анхель Ді Марія прощається з "Бенфікою" (фото: x.com/slbenfica_en)

Далі – без Ді Марії

Окрім поразки в битві за чемпіонство, в "Бенфіки" – ще одна втрата. Зірковий півзахисник Анхель Ді Марія оголосив про відхід із клубу – матч із "Брагою" став для нього останнім у чемпіонаті.

37-річний аргентинський вінгер вже офіційно підтвердив, що залишить віце-чемпіонів Португалії після завершення сезону. Його контракт діє до червня 2025 року і сторони вирішили не продовжувати співпрацю.

Очікується, що аргентинець ще зіграє за "Бенфіку" у фіналі Кубка (25 травня). Але він точно не братиме участі у Клубному чемпіонаті світу, хоча така можливість була.