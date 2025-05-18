Трубин снова не чемпион: "Бенфика" осталась без титула и потеряла легенду перед клубным ЧМ

Чемпионская развязка в последнем туре

В последнем 34-м туре Примейры "Бенфика" сыграла вничью с "Брагой" - 1:1. Команда Трубина первой пропустила после пенальти от Родриго Саласара на 24-й минуте. Во втором тайме "орлы" сравняли счет благодаря голу Эвангелоса Павлидиса. После удаления Жоау Моутиньо на 66-й минуте "Брага" осталась в меньшинстве, однако "Бенфика" не смогла воспользоваться численным преимуществом и вырвать победу.

Параллельно "Спортинг" одержал победу над "Виторией Гимарайнш" со счетом 2:0 - отличились Педру Гонсалвеш и Виктор Дьокереш. Благодаря этому "львы" завершили сезон с 82 очками, что на два больше, чем у "Бенфики", и второй раз подряд стали чемпионами Португалии.

В целом это 21-е "золото" "Спортинга" в национальных чемпионатах. По этому показателю он уступает другим грандам местного футбола - "Порту" (30 титулов) и "Бенфике" (38).

Интересно, что с 1935 года, с тех пор как разыгрывается чемпионат Португалии, было только два случая, когда чемпионом становился кто-то не из "большой тройки". В 1946 году "золото" получил "Беленесеш", а в 2001-м - "Боавишта".

Трубин во второй раз без титула

"Бенфика", как и в прошлом сезоне, финишировала на втором месте. Последний раз команда выигрывала титул в 2023 году. Это было еще до перехода Трубина, который присоединился к клубу летом того же года, перейдя из донецкого "Шахтера" за 10 миллионов евро.

"Бенфика" в сезоне не осталась без трофея. "Орлы" получили Кубок Португальской лиги, когда победили в финале именно "Спортинг" - 1:1, по пенальти - 7:6.

У украинского голкипера и его партнеров есть возможность завоевать еще один трофей. 25 мая команда сыграет в финале Кубка Португалии против того же "Спортинга".

Отметим, что второе место позволило "Бенфике" получить путевку в основной раунд Лиги чемпионов-2025/26. Также команда примет участие в клубном ЧМ, который стартует в июне в США.

Что касается личных показателей Трубина, то за сезон украинский голкипер провел 47 матчей во всех турнирах, пропустил 48 голов и 19 раз сохранил свои ворота "сухими".

Анхель Ди Мария прощается с "Бенфикой" (фото: x.com/slbenfica_en)

Дальше - без Ди Марии

Кроме поражения в битве за чемпионство, у "Бенфики" - еще одна потеря. Звездный полузащитник Анхель Ди Мария объявил об уходе из клуба - матч с "Брагой" стал для него последним в чемпионате.

37-летний аргентинский вингер уже официально подтвердил, что покинет вице-чемпионов Португалии после завершения сезона. Его контракт действует до июня 2025 года и стороны решили не продлевать сотрудничество.

Ожидается, что аргентинец еще сыграет за "Бенфику" в финале Кубка (25 мая). Но он точно не будет участвовать в Клубном чемпионате мира, хотя такая возможность была.