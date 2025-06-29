Трубін не врятував: "Бенфіка" розгромно поступилась "Челсі" в 1/8 фіналу клубного ЧС

Клубний чемпіонат світу, 1/8 фіналу

"Бенфіка" – "Челсі" – 1:4 (додатковий час)

Голи: Ді Марія, 90+5 (пенальті) - Джеймс, 64, Нкунку, 108, Нету, 114, Дьюзбері-Голл, 117

Вилучення: Престіанні (Б), 92 (друга жовта)

Як пройшов матч

Перший тайм пройшов під повним контролем англійської команди. Лондонці створили низку моментів біля воріт "Бенфіки", але від пропущеного португальців врятував український голкіпер. Він зреагував на потужний удар Палмера, а також встиг зреагувати на спроби Кукурельї та Нету.

У "Бенфіки" в атаці справи йшли гірше – команда практично не переходила центр поля, а до штрафного "синіх" діставалась лише епізодично. Єдиний гольовий момент мав Шельдеруп, але його зупинили захисники.

В другому таймі лісабонці дещо активізувалися. Проте отримали м'яч у власні ворота. На жаль, не обійшлося без помилки Трубіна. На 64-й хвилині захисник "Челсі" Джеймс несподівано вирішив пробити зі штрафного з лівого флангу й точно влучив у ближній кут воріт – вітчизняний воротар не був готовий до такого підступного рішення і не врятував.

Матч вже йшов до логічного завершення, коли на 87-й хвилині арбітр ухвалив рішення призупинити гру: над стадіоном почався сильний дощ із блискавками.

Незапланована перерва тривала близько двох годин. Але, коли команди повернулись на поле, події стали розгортатися з новою силою. "Бенфіка" у хвилини, що залишилися, зуміла заробити пенальті в компенсований час та завдяки точному удару з "точки" Ді Марії перевела матч у овертайм.

На жаль, це не врятувало Трубіна і партнерів від нових неприємностей. Вже на 2-й хвилині додаткового часу "Бенфіка" залишилась у меншості, після другої жовтої Престіанні. Після чого у воротах українського голкіпера побувало ще три голи.

З ким зіграє "Челсі" в чвертьфіналі

Лондонські "аристократи" у наступному колі турніру зіграють з "Палмейрасом", який у принциповому протистоянні здолав інший бразильський клуб "Ботафого".

Матч завершився мінімальною перевагою клубу з Сан-Паулу після овертайму – 1:0. Єдиний гол на 100-й хвилині забив нападник "зелено-білих" Пауліньйо. "Палмейрас" догравав поєдинок у меншості, після того як на 116-й хвилині другу жовту отримав захисник Гомес. "Ботафого" мав шанси відігратися, проте не скористався ними.

Чвертьфінальний матч "Палмейрас" – "Челсі" пройде 4 липня у Філадельфії.

Хто з українців залишився на ЧС

З представників вітчизняного футболу продовжує участь у Мундіалі лише резервний голкіпер мадридського "Реала" Андрій Лунін, який не зіграв ще жодної хвилини.

Першим вилетів зі змагання захисник Артем Смоляков, який після молодіжного Євро встиг повернутися до "Лос-Анджелеса" та зіграв на Мундіалі один тайм. Його команда не змогла вийти з групи, посівши останнє місце у компанії з бразильським "Фламенго", англійським "Челсі" та "Есперансом" з Тунісу.

"Бенфіка" Трубіна виграла свою групу, випередивши, зокрема, німецьку "Баварію". Але вже перший раунд плей-офф став для неї останнім.