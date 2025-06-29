Трубин не спас: "Бенфика" разгромно уступила "Челси" в 1/8 финала клубного ЧМ

Клубный чемпионат мира, 1/8 финала

"Бенфика" - "Челси" - 1:4 (дополнительное время)

Голы: Ди Мария, 90+5 (пенальти) - Джеймс, 64, Нкунку, 108, Нету, 114, Дьюзбери-Холл, 117

Удаления: Престианни (Б), 92 (вторая желтая)

Как прошел матч

Первый тайм прошел под полным контролем английской команды. Лондонцы создали ряд моментов у ворот "Бенфики", но от пропущенного португальцев спас украинский голкипер. Он среагировал на мощный удар Палмера, а также успел среагировать на попытки Кукурельи и Нету.

У "Бенфики" в атаке дела шли хуже - команда практически не переходила центр поля, а в штрафную "синих" добиралась лишь эпизодически. Единственный голевой момент имел Шельдеруп, но его остановили защитники.

Во втором тайме лиссабонцы несколько активизировались. Однако получили мяч в собственные ворота. К сожалению, не обошлось без ошибки Трубина. На 64-й минуте защитник "Челси" Джеймс неожиданно решил пробить со штрафного с левого фланга и точно попал в ближний угол ворот - отечественный вратарь не был готов к такому коварному решению и не спас.

Матч уже шел к логическому завершению, когда на 87-й минуте арбитр принял решение приостановить игру: над стадионом начался сильный дождь с молниями.

Незапланированный перерыв длился около двух часов. Но, когда команды вернулись на поле, события стали разворачиваться с новой силой. "Бенфика" в оставшиеся минуты сумела заработать пенальти в компенсированное время и благодаря точному удару с "точки" Ди Марии перевела матч в овертайм.

Увы, это не спасло Трубина и партнеров от новых неприятностей. Уже на 2-й минуте дополнительного времени "Бенфика" осталась в меньшинстве, после второй желтой Престианни. После чего в воротах украинского голкипера побывало еще три гола.

С кем сыграет "Челси" в четвертьфинале

Лондонские "аристократы" в следующем круге турнира сыграют с "Палмейрасом", который в принципиальном противостоянии одолел другой бразильский клуб "Ботафого".

Матч завершился минимальным преимуществом клуба из Сан-Паулу после овертайма - 1:0. Единственный гол на 100-й минуте забил нападающий "зелено-белых" Паулиньо. "Палмейрас" доигрывал поединок в меньшинстве, после того как на 116-й минуте вторую желтую получил защитник Гомес. "Ботафого" имел шансы отыграться, однако не воспользовался ими.

Четвертьфинальный матч "Палмейрас" - "Челси" пройдет 4 июля в Филадельфии.

Кто из украинцев остался на ЧМ

Из представителей отечественного футбола продолжает участие в Мундиале только резервный голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин, который не сыграл еще ни одной минуты.

Первым вылетел из соревнований защитник Артем Смоляков, который после молодежного Евро успел вернуться в "Лос-Анджелес" и сыграл на Мундиале один тайм. Его команда не смогла выйти из группы, заняв последнее место в компании с бразильским "Фламенго", английским "Челси" и "Эсперансом" из Туниса.

"Бенфика" Трубина выиграла свою группу, опередив, в частности, немецкую "Баварию". Но уже первый раунд плей-офф стал для нее последним.