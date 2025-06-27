24-річний Ерлінг Голанд перевершив рекорди Мессі та Роналду: про що мова

Нападник "Манчестер Сіті" Ерлінг Голанд продовжує переписувати футбольну історію. Норвежець досяг вражаючої позначки у 300 голів у 370 матчах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційну статистику результативності футболіста.

Що відомо про рекорд Голанда

У матчі третього туру клубного чемпіонату світу-2025 нападник "Манчестер Сіті" забив ювілейний м’яч у своїй кар’єрі. Це сталося у грі проти "Ювентуса", яку англійці впевнено виграли з рахунком 5:2.

Голанд вийшов на заміну у другому таймі й уже на 52-й хвилині відзначився після прострілу півзахисника Матеуса Нунеса. За "Сіті" це був його 123-й гол у 145 поєдинках.

Загалом 24-річний норвежець має в активі 258 м’ячів у клубних матчах (за "Мольде", "Зальцбург", "Боруссію Дортмунд" і "Манчестер Сіті") та ще 42 - за національну збірну.

Загальна статистика Голанда - 300 голів у 370 матчах - виводить його на перше місце за швидкістю досягнення цього показника серед топ-гравців світу.

Для порівняння, Кіліану Мбаппе знадобилося 409 ігор, Ліонелю Мессі - 418, а Кріштіану Роналду - 554, щоб дійти до 300 результативних ударів.

Хто забив найбільше голів у світі за всю історію футболу:

Кріштіану Роналду - 938 голи (800 за клуб + 138 за збірну) Ліонель Мессі - 867 (754 + 112) Йозеф Бікан - 805 (779 + 41)

Наступний суперник "Сіті" - "Аль-Хіляль"

Після впевненої перемоги у груповому етапі "Манчестер Сіті" посів перше місце у квартеті. У 1/8 фіналу турніру команда Гвардіоли зустрінеться з "Аль-Хілялем" із Саудівської Аравії, який фінішував другим у групі H.

Матч "МанСіті" - "Аль-Хіляль" відбудеться у вівторок, 1 липня, о 4:00 за київським часом. Офіційним транслятором клубного чемпіонату світу в Україні є "Суспільне Спорт".