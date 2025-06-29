Англія вдруге поспіль виграла молодіжне Євро

Переможець минулого чемпіонату Європи серед молоді – Англія та збірна Німеччини у фінальному матчі в Братиславі розіграли "золото" Євро-2025 (U-21). Переможець визначився в овертаймі: ним стала англійська команда.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт європейського футболу .

Євро-2025 серед молодіжних команд, фінал

Англія U-21– Німеччина U-21 – 3:2 (додатковий час)

Голи: Елліотт, 5, Хатчінсон, 24, Роу, 92 – Вайпер, 45+1, Небель, 61

Як пройшли основні 90 хвилин

Молодіжна збірна Англії повністю контролювала події в першій половині зустрічі та цілком заслужено відкрила рахунок. Вже на 5-й хвилині матчу свій п'ятий гол на турнірі забив лідер команди Елліотт, який добив м'яч у ворота німців після помилки голкіпера.

Британці й надалі неодноразово загрожували воротам суперників небезпечними контратаками, і виглядали вкрай переконливо. Зрештою, через 20 хвилин Хатчінсон сильним ударом подвоїв перевагу британців.

Здавалося, що команда Лі Карслі цілком здатна дотиснути суперника ще до перерви. Проте травма ключового хавбека Скотта наприкінці першого тайму дещо зламала ритм англійців. Ледь футболіст залишив поле, як саме з його зони німці миттєво організували атаку, яка завершилася голом. Так Бундестім повернула інтригу в матч: на перерву команди пішли за мінімальної переваги Англії – 2:1.

У другому таймі Німеччина поступово перехопила ініціативу. Команда Антоніо Ді Сальво активніше діяла на чужій половині поля, більше володіла м'ячем і все частіше загрожувала воротам суперника. Результат не забарився: зрівняти рахунок вдалося завдяки зусиллям Небеля, який встиг на добивання після помилки захисту.

Наприкінці гри саме німці були ближчими до вирішального голу. Небель мав шанс оформити дубль і стати героєм, однак його удар парирував воротар. Англійці, які чудово провели перший тайм, у другій половині виглядали менш переконливо. Зрештою, основний час фіналу завершився з рахунком 2:2.

Роу – "золотий" джокер Англії

Вінгер збірної Англії Роу з'явився на полі в овертаймі, замінивши найкращого бомбардира та автора першого взяття воріт у фіналі Елліотта. І одразу відзначився сам.

На другий хвилині додаткового часу він головою у падінні замкнув діагональний навіс Мортона. Так спрацювала заміна Лі Карслі. А збірна Англії знову отримала перевагу. Яку вже не втратила до самого завершення поєдинку.

Підсумок фіналу – 3:2 на користь англійців. Вони захистили титул чемпіонів Європи серед молодіжних збірних, який здобули два роки тому.

Загалом це четвертий титул молодіжної збірної Англії. Цікаво, що перші два "золота" англійці також здобули на двох турнірах поспіль – у 1982 та 1984 роках.