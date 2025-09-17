Трубін і Судаков залишились без тренера після ганьби на старті Ліги чемпіонів

Заява керівництва

Про фідхід наставника заявив президент лісабонського клубу Руй Кошта після матчу Ліги чемпіонів проти азербайджанського "Карабаха". У ньому віце-чемпіони Португалії зазнали сенсаційної поразки – 2:3.

"Ми щойно досягли угоди з Бруну Лаже, який сьогодні залишає посаду тренера "Бенфіки". Я дякую йому за все, що він зробив для клубу та за його самовіддачу протягом цього року. Але настав момент, коли ми зрозуміли: час для змін. Сподіваюсь, що вже в суботу в матчі проти "Авеша" на лаві буде новий тренер", – сказав Руй Кошта.

Бруну Лаже вдруге в кар'єрі очолив "Бенфіку" у вересні 2024 року. Він виграв з командою Кубок Португальської ліги та Суперкубок країни, а також привів "орлів" до срібних нагород чемпіонату.

Трубін та Судаков чекають на нового наствника (фото: x.com/slbenfica_en)

Український слід

За лісабонський клуб виступають два українських футболісти – голкіпер Анатолій Трубін та півзахисник Георгій Судаков.

Судаков у матчі з "Карабахом" відзначився двома асистами вже на старті поєдинку. "Бенфіка" вела в рахунку – 2:0, але потім суперники забили у ворота Трубіна три голи.

Переможний м'яч за "Карабах" забив українець Олексій Кащук.