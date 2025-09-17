RU

Трубин и Судаков остались без тренера после позора на старте Лиги чемпионов

Бруну Лаже - больше не тренер "Бенфики" (фото: Википедия)
Автор: Андрей Костенко

Португальский специалист Бруну Лаже больше не является главным тренером "Бенфики".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Заявление руководства

Об уходе наставника заявил президент лиссабонского клуба Руй Кошта после матча Лиги чемпионов против азербайджанского "Карабаха". В нем вице-чемпионы Португалии потерпели сенсационное поражение - 2:3.

"Мы только что достигли соглашения с Бруну Лаже, который сегодня покидает пост тренера "Бенфики". Я благодарю его за все, что он сделал для клуба и за его самоотдачу в течение этого года. Но настал момент, когда мы поняли: время для перемен. Надеюсь, что уже в субботу в матче против "Авеша" на скамейке будет новый тренер", - сказал Руй Кошта.

Бруну Лаже во второй раз в карьере возглавил "Бенфику" в сентябре 2024 года. Он выиграл с командой Кубок Португальской лиги и Суперкубок страны, а также привел "орлов" к серебряным наградам чемпионата.

Трубин и Судаков ждут нового наставника (фото: x.com/slbenfica_en)

Украинский след

За лиссабонский клуб выступают два украинских футболиста - голкипер Анатолий Трубин и полузащитник Георгий Судаков.

Судаков в матче с "Карабахом" отметился двумя ассистами уже на старте поединка. "Бенфика" вела в счете - 2:0, но затем соперники забили в ворота Трубина три гола.

Победный мяч за "Карабах" забил украинец Алексей Кащук.

