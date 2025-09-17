ua en ru
Ср, 17 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Трубин и Судаков остались без тренера после позора на старте Лиги чемпионов

Лиссабон, Среда 17 сентября 2025 08:19
UA EN RU
Трубин и Судаков остались без тренера после позора на старте Лиги чемпионов Бруну Лаже - больше не тренер "Бенфики" (фото: Википедия)
Автор: Андрей Костенко

Португальский специалист Бруну Лаже больше не является главным тренером "Бенфики".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Заявление руководства

Об уходе наставника заявил президент лиссабонского клуба Руй Кошта после матча Лиги чемпионов против азербайджанского "Карабаха". В нем вице-чемпионы Португалии потерпели сенсационное поражение - 2:3.

"Мы только что достигли соглашения с Бруну Лаже, который сегодня покидает пост тренера "Бенфики". Я благодарю его за все, что он сделал для клуба и за его самоотдачу в течение этого года. Но настал момент, когда мы поняли: время для перемен. Надеюсь, что уже в субботу в матче против "Авеша" на скамейке будет новый тренер", - сказал Руй Кошта.

Бруну Лаже во второй раз в карьере возглавил "Бенфику" в сентябре 2024 года. Он выиграл с командой Кубок Португальской лиги и Суперкубок страны, а также привел "орлов" к серебряным наградам чемпионата.

Трубин и Судаков остались без тренера после позора на старте Лиги чемпионов

Трубин и Судаков ждут нового наставника (фото: x.com/slbenfica_en)

Украинский след

За лиссабонский клуб выступают два украинских футболиста - голкипер Анатолий Трубин и полузащитник Георгий Судаков.

Судаков в матче с "Карабахом" отметился двумя ассистами уже на старте поединка. "Бенфика" вела в счете - 2:0, но затем соперники забили в ворота Трубина три гола.

Победный мяч за "Карабах" забил украинец Алексей Кащук.

Ранее мы сообщили, что экс-голкипера "Динамо" и "Шахтера" задержали во время побега за границу.

Также читайте, как украинские футболисты-предатели оконфузились в чемпионате России.

Читайте РБК-Украина в Google News
Футбол Бенфика
Новости
РФ ударила по подстанциям "Укрзализныци": что с маршрутами и движением поездов
РФ ударила по подстанциям "Укрзализныци": что с маршрутами и движением поездов
Аналитика
"Наша миссия – победить смерть". Интервью с гендиректором больницы Мечникова в Днепре
Владислава Подлеснаяжурналист, ведущая YouTube-канала РБК-Украина "Наша миссия – победить смерть". Интервью с гендиректором больницы Мечникова в Днепре