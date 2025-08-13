ua en ru
Трубін допоміг "Бенфіці" вийти в плейоф Ліги чемпіонів, залишивши ворота сухими

Середа 13 серпня 2025 10:16
UA EN RU
Автор: Катерина Урсатій

Український голкіпер Анатолій Трубін провів обидва матчі проти французької "Ніцци" без пропущених м’ячів і разом з "Бенфікою" пробився до плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Перемога "Бенфіки" над "Ніццою"

У матчі-відповіді півфіналу кваліфікації ЛЧ португальська "Бенфіка" на власному полі обіграла "Ніццу" з рахунком 2:0. Загальний результат двох зустрічей - 4:0 на користь лісабонців.

Анатолій Трубін вийшов у стартовому складі та відіграв увесь поєдинок. Він здійснив один сейв, зокрема на 3-й хвилині, коли після удару Мельвіна Бара у лівий кут воріт зумів зафіксувати м’яч і запобігти голу.

Статистика українця

За матч Трубін мав 41 дотик до м’яча, виконав 71% точних передач (у тому числі одну з трьох в останній третині поля), провів чотири точні довгі передачі з 13 спроб і здійснив одне вибивання. Також він одного разу вибив м’яч рукою.

Обидва поєдинки проти "Ніцци" українець завершив "на нуль", не пропустивши жодного голу.

Реакція тренера

"Ми знаємо, як ефективно використовувати моменти. Це була хороша гра, ми створили кілька гольових нагод і забили два голи завдяки чудовій командній взаємодії,"- зазначив головний тренер "Бенфіки" Бруно Лаже, слова якого наводить пресслужба клубу.

"Я бачу, як команда прогресує, і задоволений роботою гравців. Мені потрібна стабільність у їхніх діях", – додав Бруно Лаже.

Наступні матчі

У плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів "Бенфіка" зустрінеться з турецьким "Фенербахче", який очолює Жозе Моурінью.Перший поєдинок відбудеться у середу, 20 серпня, о 22:00 за київським часом.

Перед цим, у суботу, 16 серпня, португальці зіграють матч другого туру чемпіонату країни проти "Ештрела Амадора", який розпочнеться о 22:30 за київським часом.

