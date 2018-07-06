Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.38
Курс доллара
Покупка 26.09
Продажа 26.38
Межбанк ASK 26.33
Межбанк BID 26.31
НБУ 2642.98
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.92
Курс евро
Покупка 30.23
Продажа 30.92
Межбанк ASK 30.87
Межбанк BID 30.85
НБУ 3094.66
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.28
НБУ 4.18
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.38
Курс доллара
Покупка 26.09
Продажа 26.38
Межбанк ASK 26.33
Межбанк BID 26.31
НБУ 2642.98
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.92
Курс евро
Покупка 30.23
Продажа 30.92
Межбанк ASK 30.87
Межбанк BID 30.85
НБУ 3094.66
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.28
НБУ 4.18
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

ФГИ призывает к скорейшему принятию актов, необходимых для запуска малой приватизации

НовостиФинансы    06.07.2018 - 14:02
Фото: Виталий Трубаров (РБК-Украина)
Фото: Виталий Трубаров (РБК-Украина)

Фонд обратися в профильные ведомства с соответствующей просьбой

Фонд госимущества призывает к скорейшему принятию законодательно-правовых актов, необходимых для запуска малой приватизации. Об этом на своїй странице в Facebook написал глава фонда Виталий Трубаров.

"Отсутствие порядка определения дополнительных условий продажи - это важнейшая вопрос, ведь более 60% предприятий будет выставляться на продажу именно с условиями. А сегодня этот нормативный документ отсутствует", - написал Трубаров.

По словам Трубарова, Кабинет Министров Украины определил ответственным за подготовку нормативных актов для запуска малой приватизации Министерство єкономического развития и торговли. Этот документ должен быть разработан в марте - апреле и 10 мая вынесен на рассмотрение правительства. Однако, сегодня отсутствует даже проект.

Кроме того, Трубаров указал и на другие проблемы, которые тормозят начало процесса приватизации. В частности, продажа через электронную торговую систему пакетов акций, принадлежащих государству в уставных капиталах хозяйственных обществ.

ГП "Прозоро.Продажи", которое определено администратором торговой системы, так и не подтвердило наличие правовых оснований для продажи через ЕТС пакетов акций, ставит под сомнение их продажу, и, как следствие, может привести к непоступления средств от приватизации. Таких объектов в перечень включено 63 номинальной стоимостью 1,12 млрд гривен.

Также обеспокоенность ФГИ вызывает то, что программное обеспечение ГП "Прозоро.Продажи" не предусматривает структуру данных (формы ввода) информации, подлежащей внесению в ЕТС по пакетов акций, а это соответственно исключит выставления на продажу таких объектов. Фонд также отмечает, что набор сведений об объектах, подлежащих приватизации, не соответствует 21 статье Закона о приватизации и пунктов 21,24 порядка проведения электронных аукционов.

Фонд также выражает обеспокоенность отсутствием мер гарантий уплаты в государственный бюджет операторами торговых площадок регистрационных и гарантийных взносов. Операторы наделены правом получать эти платежи от потенциальных покупателей, и эти средства на их счетах могут храниться до 2 месяцев. Учитывая, что стоимость объектов достигнет 250 млн гривен, есть большой риск, что недобросовестный оператор сможет через различные схемы присвоить эти средства.

Фонд государственного имущества официально обратился в Кабинет Министров и МЭРТ как органа, которому поручено разработать необходимую нормативную базу для продажи объектов малой приватизации.

 

Про запуск малої приватизації та проблематику, яку потрібно усунути в найкоротші терміни. Відсутність порядку...

Опубліковано Віталієм Трубаровим П'ятниця, 6 липня 2018 р.

Напомним, СНБО инициирует снятие ограничений на приватизацию оборонных предприятий.

 

С начала 2018 ФГИ перечислил в бюджет около 720 млн гривен от аренды госимущества ФГИ объявил конкурс по отбору советников для приватизации ОПЗ и "Электротяжмаша"
Теги публикации: ФГИ, приватизация  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
"Глубокая ошибка": экс-министр Червоненко посоветовал украинцам учить русский язык (видео)
"Какая земелька ваша?": кремлевский пропагандист заявил, что Украину создала Россия (видео)
Из кабины пилота показали взлет легендарного гиганта "Мрии" (видео)
Огромная змея не на шутку напугала жителей Херсона (фото)
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь