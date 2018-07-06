ФГИ призывает к скорейшему принятию актов, необходимых для запуска малой приватизации

Фонд обратися в профильные ведомства с соответствующей просьбой

Фонд госимущества призывает к скорейшему принятию законодательно-правовых актов, необходимых для запуска малой приватизации. Об этом на своїй странице в Facebook написал глава фонда Виталий Трубаров.

"Отсутствие порядка определения дополнительных условий продажи - это важнейшая вопрос, ведь более 60% предприятий будет выставляться на продажу именно с условиями. А сегодня этот нормативный документ отсутствует", - написал Трубаров.

По словам Трубарова, Кабинет Министров Украины определил ответственным за подготовку нормативных актов для запуска малой приватизации Министерство єкономического развития и торговли. Этот документ должен быть разработан в марте - апреле и 10 мая вынесен на рассмотрение правительства. Однако, сегодня отсутствует даже проект.

Кроме того, Трубаров указал и на другие проблемы, которые тормозят начало процесса приватизации. В частности, продажа через электронную торговую систему пакетов акций, принадлежащих государству в уставных капиталах хозяйственных обществ.

ГП "Прозоро.Продажи", которое определено администратором торговой системы, так и не подтвердило наличие правовых оснований для продажи через ЕТС пакетов акций, ставит под сомнение их продажу, и, как следствие, может привести к непоступления средств от приватизации. Таких объектов в перечень включено 63 номинальной стоимостью 1,12 млрд гривен.

Также обеспокоенность ФГИ вызывает то, что программное обеспечение ГП "Прозоро.Продажи" не предусматривает структуру данных (формы ввода) информации, подлежащей внесению в ЕТС по пакетов акций, а это соответственно исключит выставления на продажу таких объектов. Фонд также отмечает, что набор сведений об объектах, подлежащих приватизации, не соответствует 21 статье Закона о приватизации и пунктов 21,24 порядка проведения электронных аукционов.

Фонд также выражает обеспокоенность отсутствием мер гарантий уплаты в государственный бюджет операторами торговых площадок регистрационных и гарантийных взносов. Операторы наделены правом получать эти платежи от потенциальных покупателей, и эти средства на их счетах могут храниться до 2 месяцев. Учитывая, что стоимость объектов достигнет 250 млн гривен, есть большой риск, что недобросовестный оператор сможет через различные схемы присвоить эти средства.

Фонд государственного имущества официально обратился в Кабинет Министров и МЭРТ как органа, которому поручено разработать необходимую нормативную базу для продажи объектов малой приватизации.

Про запуск малої приватизації та проблематику, яку потрібно усунути в найкоротші терміни. Відсутність порядку... Опубліковано Віталієм Трубаровим П'ятниця, 6 липня 2018 р.

Напомним, СНБО инициирует снятие ограничений на приватизацию оборонных предприятий.