Трубаров повідомив про старт малої приватизації через ProZorro

В.о. голови ФДМ розраховує на проведення першого аукціону вже на початку вересня

Виконуючий обов'язки голови ФДМ Віталій Трубаров повідомив про старт малої приватизації через систему ProZorro. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

Трубаров повідомив, що ФДМ підписав договори з 18 авторизованими операторами електронної торгової системи ProZorro для продажу об'єктів малої приватизації.

"Зараз у систему додаються всі 716 об'єктів, які заплановані до продажу в 2018 році, і 27-31 липня будуть перші оголошення про продаж. Це фактичний старт малої приватизації", - зазначив він.

Трубаров також повідомив, що варто врахувати 35 днів на прийом заявок від потенційних покупців, таким чином перший аукціон може відбутися вже на початку вересня.

"Нагадаю, що державні об'єкти балансовою вартістю до 250 млн гривень відносяться до малої приватизації і будуть продаватися виключно на електронних аукціонах", - додав в.о. глави Фонду держмайна.

Нагадаємо, як писало РБК-Україна, в Кабміні запевнили, що старт приватизації малих об'єктів держвласності відбудеться у заплановані терміни.

Раніше ФДМ закликав до якнайшвидшого прийняття законодавчо-правових актів, необхідних для запуску малої приватизації.