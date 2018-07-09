Малая приватизация начнется в запланированные сроки, - Саенко

Министр провел совещание с руководством ФГИ и МЭРТ

Старт приватизации малых объектов госсобственности состоится в запланированные сроки. Об этом в ходе заседания Межведомственной рабочей группы по вопросам приватизации заявил министр Кабинета министров Александр Саенко, передает Урядовый портал.

Фото: в заседании группы приняли участие руководство МЭРТ и ФГИ (КМУ)

В ходе заседания, в котором приняли участие руководство Министерства экономического развития и торговли и Фонда государственного имущества Украины, на которой обсудили проблемные вопросы запуска «малой» приватизации, участники договорились о том, что в кратчайшие сроки будут урегулированы все спорные вопросы для того, чтобы уже в июле, как и предполагалось, начать процесс малой приватизации.

"Малая приватизация будет разблокирована и начнется в ранее указанные сроки", - подчеркнул Александр Саенко по итогам совещания.

Согласно результатам совещания, МЭРТ вместе с НКЦБФР проработают условия продажи пакетов акций государственных компаний на электронных площадках, уточнят детали и условия проведения электронных аукционов, гарантийных взносов и др., подготовят разъяснения вопроса введения информации об условиях электронных аукционов.

"Планируем, что на этой неделе ФГИУ подпишет договора с авторизованными электронными площадками и уже на следующей неделе мы сможем начать первые конкурсы по продажам", - подчеркнул Саенко.

Отметим, ФГИУ определил и опубликовал более 600 объектов по всей стране, которые будут продаваться в рамках программы малой приватизации в 2018 году. Подразумевается продажа объектов государственной или коммунальной собственности (единые имущественные комплексы госпредприятий и пакеты акций субъектов хозяйствования, более 50% уставного капитала которых принадлежат государству). Стоимость активов таких объектов не должна превышать 250 млн гривен.

Согласно Закону Украины "О приватизации государственного и коммунального имущества", который вступил в силу в марте, малая приватизация будет происходить через электронную систему "ProZorro.Продажи". На прошлой неделе в системе были аккредитованы первые 10 площадок для малой приватизации.

Напомним, ранее Фонд госимущества призвал к скорейшему принятию законодательно-правовых актов, необходимых для запуска малой приватизации.