Труба уволил четырех руководителей Госбюро расследований

Фото: Роман Труба (РБК-Украина)

Все руководители уволены "за несоответствия занимаемой должности", говорится в приказе

Директор Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба уволил четырех руководителей ведомства. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой заявление сотрудницы пресс-службы ГБР Ирины Винокуровой в Facebook.

Так, обнародованы четыре приказа от 28 мая 2019 года об увольнении директора территориального управления ГБР в Полтаве Владимира Тимошка, руководителя второго управления организации досудебных расследований Александра Туры, руководителя финансового управления Дениса Луцика и руководителя управления обеспечения деятельности Василия Титарчука.

Все руководители уволены "за несоответствия занимаемой должности", на которую они были назначены с шестимесячным сроком испытания.

Напомним, директор ГБР заявил, что в течение двух месяцев в Верховную раду внесут законопроект об изменениях в закон о деятельности Государственного бюро расследований.

Добавим, ранее сообщалось, что парламентский комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности поддержал законопроект о порядке выражения недоверия директору ГБР.

Ранее также стало известно, что Генпрокуратура не проводила люстрационную проверку Трубы.