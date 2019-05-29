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Труба звільнив чотирьох керівників Держбюро розслідувань

Новини » Суспільство    29.05.2019 - 11:22
Труба звільнив чотирьох керівників Держбюро розслідувань
Фото: Роман Труба (РБК-Україна)

Всі керівники звільнені "за невідповідність займаній посаді", йдеться в наказі

Директор Державного бюро розслідувань (ДБР) Роман Труба звільнив чотирьох керівників відомства. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву співробітниці прес-служби ДБР Ірини Винокурової у Facebook.

Так, оприлюднені чотири накази від 28 травня 2019 року про звільнення директора територіального управління ДБР в Полтаві Володимира Тимошка, керівника другого управління організації досудових розслідувань Олександра Тури, керівника фінансового управління Дениса Луцика та керівника управління забезпечення діяльності Василя Титарчука.

Всі керівники звільнені "за невідповідність займаній посаді", на яку вони були призначені з шестимісячним терміном випробування.

Нагадаємо, директор ДБР заявив, що протягом двох місяців до Верховної ради внесуть законопроект про зміни в закон про діяльності Державного бюро розслідувань.

Додамо, раніше повідомлялося, що парламентський комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності підтримав законопроект про порядок висловлення недовіри директору ДБР.

Раніше також стало відомо, що Генпрокуратура не проводила люстраційні перевірку Труби.

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