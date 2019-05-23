В ближайшее время в Раду внесут проект об изменениях в закон о ГБР, - Труба

Фото: директор ГБР Роман Труба (РБК-Украина)

В течение месяца-двух закон о ГБР будет в окончательном варианте, заявил директор ГБР

В течение двух месяцев в Верховную раду внесут законопроект об изменениях в закон о деятельности Государственного бюро расследований. Об этом заявил председатель ГБР Роман Труба, передает корреспондент РБК-Украина.

"В ближайшее время мы разрабатываем комплексные изменения в закон о государственном бюро расследований, который будем публично озвучивать. И доводить до сведения депутатов Верховной рады. Сейчас мы привлекаем специалистов к процессу. Я надеюсь, что в течение месяца-двух он будет в окончательном варианте проработан, и в зависимости от полномочий и деятельности Верховной рады мы будем делать попытки внести его на первое чтение", - заявил Труба, добавив, что коллизий относительно деятельности ГБР очень много.

По его словам, ГБР будет принимать меры, чтобы эти коллизии устранять.

Напомним, Верховная рада Украины приняла во втором чтении закон №5395-д об усовершенствовании деятельности Государственного бюро расследований .

Действующий закон "О Государственном бюро расследований" не предусматривал должность оперативных работников в перечне должностей ГБР. Из-за этого было невозможно объявить конкурсы и назначить оперативных работников, поэтому бюро до принятия документа работало без собственных оперативных подразделений. Таким образом был расширен перечень подразделений, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.

Добавим, Кабинет министров Украины поддержал проект указа президента о праздновании дня Государственного бюро расследований. Таким образом правительство поддержало предложение президента ввести новый профессиональный праздник. После подписания указа день ГБР будет отмечаться ежегодно 27 ноября.