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ГПУ не проводила люстрационную проверку Трубы, - суд

Новости » Политика    09.11.2018 - 11:44
Фото: Роман Труба (УНИАН)
Фото: Роман Труба (УНИАН)

Это открывает путь к признанию незаконным назначение Трубы главой ГБР

Окружной административный суд города Киева 9 ноября рассмотрел дело о наличии оснований для люстрации Романа Трубы и постановил, что ГПУ не должным образом провела люстрационную проверку директора Государственного бюро расследований Романа Трубы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу суда.

"Сегодня Окружным административным судом города Киева было завершено рассмотрение дела №826/14960/18 по иску Юрия Македона (народный депутат от "БПП" - ред.) к Генеральной прокуратуре Украины и Министерству юстиции Украины о признании противоправной бездеятельность ответчиков в непроведении должным образом проверки относительно распространения требований закона Украины "Об очистке власти" на директора Государственного бюро расследований Романа Трубу", - говорится в сообщении.

Следовательно, по решению суда признано противоправной бездеятельность ГПУ, заключающаяся в непроведении должным образом люстрационной проверки Романа Трубы. Также суд признал противоправным обращения ГПУ к Минюста о включении Трубы в Единый государственный реестр лиц, относительно которых применены положения Закона Украины "Об очистке власти".

Как писало РБК-Украина материалеэто решение открывает путь к признанию незаконным назначение Трубы головой ГБР.

Директор Госбюро ранее отмечал, что за должность не держится, но будет обжаловать решение. Собеседник РБК-Украина, осведомленный в делах ГБР, утверждает, что на работу ведомства возможное устранение Трубы не повлияет. В таком случае будет назначен исполняющий обязанности из числа заместителей главы ГБР: Ольга Варченко, или Александр Буряк.

Роман Труба был избран директором Государственного бюро расследований 16 ноября прошлого года.

Суд может признать незаконным допуск Трубы к конкурсу на главу ГБР, - источники В прокуратуре заявили, что не инициировали проверку декларации Трубы
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