Труба рассказал об уровне зарплат в ГБР

Труба получает порядка 45 тысяч гривен ежемесячно

Директор Государственного бюро расследований (ГБР) Роман труба рассказал, сколько будут зарабатывать работники руководящих должностей в Госбюро. Об этом Труба сообщил журналистам в среду, 25 июля, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, пока окончательного уровня зарплат для сотрудников ГБР еще не установлено. Однако уже известно, сколько примерно будут получать руководители отделов.

"Уровень (зарплат, - ред.) руководителей будет составлять не менее 40 тысяч гривен. Возможно, эти заработные платы меньше, чем в других правоохранительных органов", - сказал Труба.

Директор ГБР сказал, что не будет говорить об увеличении его заработной платы: "Она у меня на уровне где-то 40-45 тысяч гривен", - сообщил Труба.

Напомним, как сообщало РБК-Украина ранее 25 июля, директор Государственного бюро расследований Роман Требром просит Национальное антикоррупционное бюро Украины проверить 27 кандидатов на должности в его ведомство.

Также Труба заявил, что в сентябре 2018 года будет настаивать на изменении закона о ГБР. Это связано с утечкой информации о результатах голосования по 27 победителей на руководящие должности в Госбюро.