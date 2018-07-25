Труба розповів про рівень зарплат у ДБР

Труба отримує порядка 45 тисяч гривень щомісяця

Директор Державного бюро розслідувань (ДБР) Роман труба розповів, скільки будуть заробляти працівники керівних посад у Держбюро. Про це Труба повідомив журналістам у середу, 25 липня, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, наразі остаточного рівня зарплат для співробітників ДБР ще не встановлено. Однак вже відомо, скільки приблизно будуть отримувати керівники відділів.

"Рівень (зарплат, - ред.) керівників буде складати не менше 40 тисяч гривень. Можливо, ці заробітні плати менші, ніж в інших правоохоронних органів", - сказав Труба.

Директор ДБР сказав, що не буде говорити про збільшення його заробітної плати: "Вона у мене на рівні десь 40-45 тисяч гривень", - повідомив Труба.

Нагадаємо, як повідомляло РБК-Україна раніше 25 липня, директор Державного бюро розслідувань Роман Труба просить Національне антикорупційне бюро України перевірити 27 кандидатів на посади в його відомство.

Також Труба заявив, що у вересні 2018 року буде наполягати на зміні закону про ДБР. Це пов’язано із витоком інформації про результати голосування щодо 27 переможців на керівні посади в Держбюро.