Директор ДБР розповів про критерії відбору кандидатів у керівники бюро

Труба запевнив, що жоден з кандидатів не буде призначений без відповідних перевірок

Директор Державного бюро розслідування Роман Труба розповів, за якими критеріями відбирали кандидатів у керівники бюро. Про це він розповів на засіданні Ради громадського контролю при ДБР у зв’язку з результатами голосування зовнішньої комісії, яка обрала 27 переможців конкурсу на керівні посади в бюро, передає кореспондент РБК-Україна.

Труба заявив, що особисто затвердив критерії. Серед них - віковий ценз, досвід роботи та досвід перебування на керівних посадах.

"Конкурс оголошено ще на 44 посади. Критерії кандидатів були затверджені мною. Для керівного складу це такі критерії: віковий ценз, досвід роботи, а також необхідність досвіду роботи на керівних посадах. Кожен кандидат повинен, як мінімум, мати ці критерії. А також, звичайно, критерій професійних здібностей", - сказав він.

За словами директора ДБР, жоден з кандидатів не буде призначений ним без відповідних перевірок.

"Я сподіваюсь, що мені нададуть всі факти і всі застереження щодо кандидатів. Факти порушень кандидатів не пройдуть крізь мене", - запевнив Труба.

Нагадаємо, очільник ДБР направив керівнику НАБУ Артему Ситнику лист з проханням перевірити 27 кандидатів на посади у бюро. За словами Труби, детективи можуть перевірити майновий стан кандидатів.

Як писало РБК-Україна, на керівні посади ДБР вибрали 27 службовців. Рішення про їх призначення буде приймати директор бюро після перевірки переможців.