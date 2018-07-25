Труба просить НАБУ перевірити 27 кандидатів на посади в ДБР

НАБУ може перевірити обраних на керівні посади в Держбюро розслідувань

Директор Державного бюро розслідувань (ДБР) Роман Труба просить Національне антикорупційне бюро (НАБУ) перевірити 27 кандидатів на посади в його відомство. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, Труба зазначив, що направив керівнику НАБУ Артему Ситнику лист з проханням перевірити 27 кандидатів на посади. За його словами, детективи можуть перевірити майновий стан кандидатів.

"Я впевнений, що Ситник як ніхто розуміє і бажає, щоб формування ДБР проходило відкрито і прозоро. За результатами перевірок ми повинні отримати відповідь, чи мають підстави звинувачення кандидатів", - підкреслив Труба.

Він також додав, що контактів з кандидатами у нього немає.

"Мені були спрямовані лише їх прізвища. Я не знаю їх паспортні дані, ідентифікаційні коди. Я звернувся з листом до зовнішньої комісії. У мене немає ніяких контактів з кандидатами", - пояснив Труба.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що на керівні посади ДБР обрали 27 службовців. Рішення про їх призначення буде приймати директор Держбюро після перевірки переможців.