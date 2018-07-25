Труба буде ініціювати зміну закону про ДБР у вересні

Голова ДБР заявив, що у вересні розпочне звертатися до нардепів з приводу голосування змін

Голова Держбюро розслідувань Роман Труба заявив, що у вересні буде наполягати на зміні закону про ДБР. Про це він повідомив на засіданні РГК при ДБР у зв’язку з результатами голосування зовнішньої комісії, яка обрала 27 переможців конкурсу на керівні посади в Бюро, передає кореспондент РБК-Україна.

На засіданні РГК було обговорено факт витоку інформації про результати голосування. Представник РГК стверджує, що результати голосування, які мали бути оприлюднені онлайн, фактично стали відомі заздалегідь напередодні.

"Сам факт виходу в пресу результатів голосування завчасно говорить про те, що тут щось не так", - сказала представник РГК при ДБР.

У той же час Труба заявив, що буде ставити питання у вересні про зміну закону про ДБР.

"Немає ні дисциплінарної, ні адміністративної , ні кримінальної відповідальності за це. Зовнішня комісія повинна розуміти, що це постійно діючий орган. Не лише вони обмежуються призначенням 140 осіб. Я впевнений, що ця ситуація є у полі зору нардепів. Я в вересні місяці розпочну звертатися до депутатів, щоб проголосували зміни про закон до ДБР. Щодо засідання 18 липня, то кожен має право звернутися до правоохоронних органів щодо цього", - додав він.

Нагадаємо, як писало РБК-Україна, Рада громадського контролю при держбюро планувала зібратися 25 липня, оскільки представники РГК стурбовані результатами голосування зовнішньої комісії. Зокрема, занепокоєння викликає інформація щодо переможців конкурсу, яка з'явилася у ЗМІ за день до голосування комісії.

23 липня зовнішня комісія оголосила конкурс на 44 керівні посади центрального апарату ДБР, йдеться про начальників відділів, в тому числі слідчих, секторів, заступників керівників управлінь і начальників відділів.