ТРЦ, заправки, аптеки зможуть працювати цілодобово: нові правила комендантської години

Кабмін затвердив зміни, які дозволяють регіонам запроваджувати гнучкі правила комендантської години під час дії надзвичайної ситуації в енергетиці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віцепрем'єра з відновлення, міністра розвитку громад і територій України Олексія Кулебу в Telegram.
За словами Кулеби, найближчим часом послаблення комендантської години очікується в Києві.
Нововведення працюватимуть у такий спосіб:
Нагадаємо, про те, що українська влада вирішила запровадити надзвичайну ситуацію в енергетиці, стало відомо ще 13 січня.
Таке рішення ухвалили через складну ситуацію з електропостачанням і сильні заморозки.
Також президент України Володимир Зеленський анонсував послаблення комендантської години, але не по всій країні.
Водночас український уряд ухвалив рішення внести будинки з електроопаленням до списку критичної інфраструктури. Тепер там не будуть відключати світло.