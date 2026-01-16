ТРЦ, заправки, аптеки зможуть працювати цілодобово: нові правила комендантської години

Надзвичайна ситуація в енергетиці

Нагадаємо, про те, що українська влада вирішила запровадити надзвичайну ситуацію в енергетиці, стало відомо ще 13 січня.

Таке рішення ухвалили через складну ситуацію з електропостачанням і сильні заморозки.

Також президент України Володимир Зеленський анонсував послаблення комендантської години, але не по всій країні.

Водночас український уряд ухвалив рішення внести будинки з електроопаленням до списку критичної інфраструктури. Тепер там не будуть відключати світло.