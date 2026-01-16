UA

ТРЦ, заправки, аптеки зможуть працювати цілодобово: нові правила комендантської години

Ілюстративне фото: в Україні послаблять комендантську годину (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Кабмін затвердив зміни, які дозволяють регіонам запроваджувати гнучкі правила комендантської години під час дії надзвичайної ситуації в енергетиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віцепрем'єра з відновлення, міністра розвитку громад і територій України Олексія Кулебу в Telegram.

За словами Кулеби, найближчим часом послаблення комендантської години очікується в Києві.

Нововведення працюватимуть у такий спосіб:

  • на момент дії надзвичайної ситуації в енергетиці дістатися до пунктів незламності можна 24/7. Перепустки для цього не потрібні.
  • дозволяється рух приватного транспорту, якщо людина їде саме до пункту незламності. Громадський транспорт - за рішенням місцевої влади, з огляду на безпекову ситуацію.
  • пунктами незламності можуть бути магазини, аптеки, АЗС, заклади сфери послуг і торговельно-розважальні центри, якщо вони мають: автономне живлення; опалення; стабільний зв'язок; подовжувачі та безкоштовний гарячий чай.
  • для бізнесу, що офіційно виконує функцію пункту незламності, надається можливість працювати 24/7.

Надзвичайна ситуація в енергетиці

Нагадаємо, про те, що українська влада вирішила запровадити надзвичайну ситуацію в енергетиці, стало відомо ще 13 січня.

Таке рішення ухвалили через складну ситуацію з електропостачанням і сильні заморозки.

Також президент України Володимир Зеленський анонсував послаблення комендантської години, але не по всій країні.

Водночас український уряд ухвалив рішення внести будинки з електроопаленням до списку критичної інфраструктури. Тепер там не будуть відключати світло.

