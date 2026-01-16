RU

Общество Образование Деньги Изменения

ТРЦ, заправки, аптеки смогут работать круглосуточно: новые правила комендантского часа

Иллюстративное фото: в Украине ослабят комендантский час (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Кабмин утвердил изменения, которые разрешают регионам вводить гибкие правила комендантского часа во время действия чрезвычайной ситуации в энергетике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьера по восстановлению, министра развития общин и территорий Украины Алексея Кулебу в Telegram.

По словам Кулебы, в ближайшее время ослабление комендантского часа ожидается в Киеве. 

Нововведения будут работать следующим образом:

  • на момент действия чрезвычайной ситуации в энергетике добраться до пунктов несокрушимости можно 24/7. Пропуска для этого не нужны.
  • разрешается движение частного транспорта, если человек едет именно в пункт несокрушимости. Общественный транспорт - по решению местных властей, исходя из ситуации по безопасности.
  • пунктами несокрушимости могут быть магазины, аптеки, АЗС, заведения сферы услуг и торгово-развлекательные центры, если у них есть: автономное питание; отопление; стабильная связь; удлинители и бесплатный горячий чай.
  • для  бизнеса, официально выполняющего функцию пункта несокрушимости, предоставляется возможность работать 24/7.

Чрезвычайная ситуация в энергетике

Напомним, о том, что украинские власти решили ввести чрезвычайную ситуацию в энергетике, стало известно еще 13 января.

Такое решение приняли из-за сложной ситуацией с электроснабжением и сильных заморозков.

Также президент Украины Владимир Зеленский анонсировал ослабление комендантского часа, но не по всей стране.

При этом украинское правительство приняло решение внести дома с электроотоплением в список критической инфраструктуры. Теперь там не будут отключать свет.

