ТРЦ, заправки, аптеки смогут работать круглосуточно: новые правила комендантского часа

Чрезвычайная ситуация в энергетике

Напомним, о том, что украинские власти решили ввести чрезвычайную ситуацию в энергетике, стало известно еще 13 января.

Такое решение приняли из-за сложной ситуацией с электроснабжением и сильных заморозков.

Также президент Украины Владимир Зеленский анонсировал ослабление комендантского часа, но не по всей стране.

При этом украинское правительство приняло решение внести дома с электроотоплением в список критической инфраструктуры. Теперь там не будут отключать свет.