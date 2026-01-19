ua en ru
Головна » Життя » Суспільство

ТРЦ "Гулівер" у Києві відкривають повноцінно: названо дату

Понеділок 19 січня 2026 14:24
UA EN RU
ТРЦ "Гулівер" у Києві відкривають повноцінно: названо дату ТРЦ "Гулівер" у Києві запрацює повноцінно (фото ілюстративне: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Вже незабаром у Києві відбудеться повноцінне відкриття торгівельного центру та бізнес-центру ТОК Gulliver (ТРЦ "Гулівер").

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію прес-служби ТОК Gulliver у Telegram.

Коли заплановане повноцінне відкриття ТРЦ "Гулівер"

Орендарям і відвідувачам торгівельно-офісного комплексу Gulliver (ТРЦ "Гулівер") розповіли, що наразі завершуються всі необхідні роботи, які мають забезпечити можливість повноцінного відкриття:

  • торгівельного центру;
  • бізнес-центру ТОК Gulliver.

"Відкриття заплановане на 01 лютого 2026 року", - повідомили українцям.

ТРЦ &quot;Гулівер&quot; у Києві відкривають повноцінно: названо датуПублікація прес-служби TOK (скриншот: t.me/gulliverpress)

Чому закривали ТРЦ "Гулівер" у Києві

Раніше у прес-службі "Ощадбанку" нагадали, що 26 липня 2025 року було схвалене рішення про державну реєстрацію права власності на торгівельно-офісний комплекс Gulliver за консорціумом:

  • "Ощадбанку (80% - лід);
  • "Укрексімбанку" (20%).

"Цей об'єкт слугував забезпеченням виконання зобов'язань за кредитом", - розповіли громадянам.

Тобто процедуру стягнення було розпочато двома державними банками у зв'язку з невиконанням ТОВ "Три О" (боржником, який був власником комплексу) зобов'язань за кредитним договором.

При цьому 30 жовтня (за результатами засідання комісії з НС "Ощадбанку") було схвалене рішення визнати небезпечною для життя людей та експлуатації комплексу ситуацію, що склалася (в тому числі внаслідок відмови працівників ТОВ "Три О" передавати в управління критично важливі інженерні комунікації ТОК Gulliver).

"За результатами обстеження систем життєзабезпечення ТОК Gulliver було зафіксовано факти умисного вилучення, псування і незаконного вивезення критично важливого для роботи комплексу обладнання", - пояснили в "Ощадбанку".

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Антимонопольний комітет дозволив "Ощадбанку" та "Укрексімбанку" встановити контроль над торгово-офісним комплексом Gulliver у центрі Києва.

Згодом у прес-службі "Ощадбанку" повідомили про поетапне відновлення роботи торгових площ ТОК Gulliver з 12 грудня 2025 року.

Докладніше про ситуацію з популярним торговим центром читайте у матеріалі РБК-Україна "Gulliver у Києві призупинив роботу. Що відбувається між новими та старими власниками?".

