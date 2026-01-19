ТРЦ "Гулівер" у Києві відкривають повноцінно: названо дату

Вже незабаром у Києві відбудеться повноцінне відкриття торгівельного центру та бізнес-центру ТОК Gulliver (ТРЦ "Гулівер").

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію прес-служби ТОК Gulliver у Telegram.

Коли заплановане повноцінне відкриття ТРЦ "Гулівер"

Орендарям і відвідувачам торгівельно-офісного комплексу Gulliver (ТРЦ "Гулівер") розповіли, що наразі завершуються всі необхідні роботи, які мають забезпечити можливість повноцінного відкриття:

торгівельного центру;

бізнес-центру ТОК Gulliver.

"Відкриття заплановане на 01 лютого 2026 року", - повідомили українцям.

Публікація прес-служби TOK (скриншот: t.me/gulliverpress)

Чому закривали ТРЦ "Гулівер" у Києві

Раніше у прес-службі "Ощадбанку" нагадали, що 26 липня 2025 року було схвалене рішення про державну реєстрацію права власності на торгівельно-офісний комплекс Gulliver за консорціумом:

"Ощадбанку (80% - лід);

"Укрексімбанку" (20%).

"Цей об'єкт слугував забезпеченням виконання зобов'язань за кредитом", - розповіли громадянам.

Тобто процедуру стягнення було розпочато двома державними банками у зв'язку з невиконанням ТОВ "Три О" (боржником, який був власником комплексу) зобов'язань за кредитним договором.

При цьому 30 жовтня (за результатами засідання комісії з НС "Ощадбанку") було схвалене рішення визнати небезпечною для життя людей та експлуатації комплексу ситуацію, що склалася (в тому числі внаслідок відмови працівників ТОВ "Три О" передавати в управління критично важливі інженерні комунікації ТОК Gulliver).

"За результатами обстеження систем життєзабезпечення ТОК Gulliver було зафіксовано факти умисного вилучення, псування і незаконного вивезення критично важливого для роботи комплексу обладнання", - пояснили в "Ощадбанку".