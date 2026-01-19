ТРЦ "Гулливер" в Киеве открывают полноценно: названа дата

Уже вскоре в Киеве состоится полноценное открытие торгового центра и бизнес-центра ТОК Gulliver (ТРЦ "Гулливер").

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы ТОК Gulliver в Telegram.

Когда запланировано полноценное открытие ТРЦ "Гулливер"

Арендаторам и посетителям торгово-офисного комплекса Gulliver (ТРЦ "Гулливер") рассказали, что сейчас завершаются все необходимые работы, которые должны обеспечить возможность полноценного открытия:

торгового центра;

бизнес-центра ТОК Gulliver.

"Открытие запланировано на 01 февраля 2026 года", - сообщили украинцам.

Публикация пресс-службы ТОК (скриншот: t.me/gulliverpress)

Почему закрывали ТРЦ "Гулливер" в Киеве

Ранее в пресс-службе "Ощадбанка" напомнили, что 26 июля 2025 года было принято решение о государственной регистрации права собственности на торгово-офисный комплекс Gulliver по консорциуму:

"Ощадбанка (80% - лид);

"Укрэксимбанка" (20%).

"Этот объект служил обеспечением выполнения обязательств по кредиту", - рассказали гражданам.

То есть процедура взыскания была начата двумя государственными банками в связи с невыполнением ООО "Три О" (должником, который был владельцем комплекса) обязательств по кредитному договору.

При этом 30 октября (по результатам заседания комиссии по ЧС "Ощадбанка") было принято решение признать опасной для жизни людей и эксплуатации комплекса сложившуюся ситуацию (в том числе вследствие отказа работников ООО "Три О" передавать в управление критически важные инженерные коммуникации ТОК Gulliver).

"По результатам обследования систем жизнеобеспечения ТОК Gulliver были зафиксированы факты умышленного изъятия, порчи и незаконного вывоза критически важного для работы комплекса оборудования", - объяснили в "Ощадбанке".