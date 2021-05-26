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"Тройное нападение" Лукашенко обойдется ему очень дорого, - МИД Германии

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Берлин, Среда 26 мая 2021 01:11
"Тройное нападение" Лукашенко обойдется ему очень дорого, - МИД Германии Фото: Хайко Маас (flickr.com/spdde)
Автор: Артур Родивилов

Поведение властей Беларуси и Александра Лукашенко обойдутся им очень дорого. Жизни более 170 человек были подвержены риску из-за задержания Романа Протасевича.

Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас, передает WIONews.

Он назвал это тройным нападением: на безопасность воздушного движения, на свободу прессы и на европейских граждан на борту самолета.

"Действия Лукашенко вряд ли можно переоценить с точки зрения подлости: жизни более 170 человек были подвержены риску ради того, чтобы арестовать одного журналиста", - заявил Маас.

Международное сообщество не потерпит такого пересечения грани, уверил немецкий дипломат.

Важно, по его словам, чтобы ЕС реагировал быстро и жестко. Маас уверил, что европейские страны быстро и решительно начнут воплощать меры, одобренные на неформальном саммите ЕС накануне.

Конкретные меры будут обсуждены уже в эту среду на встрече глав МИД в Лиссабоне. Цель шагов, которые будут предприняты, - задеть Лукашенко и его властный аппарат, а не простых белорусов, которые достаточно настрадались под диктатором. Лукашенко, добавил немецкий политик, уже давно держит собственный народ в заложниках.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский после инцидента c самолетом Ryanair поручил приостановить авиасообщение с Беларусью.

Отметим, европейские лидеры запретили авиакомпаниям Беларуси летать в ЕС.

РБК-Украина писало, что мать Протасевича заявила, что получила информацию о том, что задержанный оппозиционер попал в больницу в тяжелом состоянии. Однако белорусские силовики опровергли эту информацию, заявив, что с Протасевичем все в порядке и он в СИЗО.

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