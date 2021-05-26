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"Потрійний напад" Лукашенка обійдеться йому дуже дорого, - МЗС Німеччини

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Берлін, Середа 26 травня 2021 01:11
"Потрійний напад" Лукашенка обійдеться йому дуже дорого, - МЗС Німеччини Фото: Хайко Маас (flickr.com/spdde)
Автор: Артур Родивилов

Поведінка влади Білорусі та Олександра Лукашенка обійдуться їм дуже дорого. Життя понад 170 людей були схильні до ризику через затримання Романа Протасевича.

Про це заявив Міністр закордонних справ ФРН Хайко Маас, передає WIONews.

Він назвав це потрійним нападом: на безпеку повітряного руху, на свободу преси і на європейських громадян на борту літака.

"Дії Лукашенка навряд чи можна переоцінити з точки зору підлості: життя понад 170 осіб були схильні до ризику заради того, щоб заарештувати одного журналіста", - заявив Маас.

Міжнародне співтовариство не потерпить такого перетину межі, запевнив німецький дипломат.

Важливо, за його словами, щоб ЄС реагував швидко і жорстко. Маас запевнив, що європейські країни швидко і рішуче почнуть втілювати заходи, схвалені на неформальному саміті ЄС напередодні.

Конкретні заходи будуть обговорені вже цієї середи на зустрічі глав МЗС у Лісабоні. Мета кроків, які будуть зроблені, - зачепити Лукашенка і його владний апарат, а не простих білорусів, які досить настраждалися під диктатором. Лукашенко, додав німецький політик, вже давно тримає власний народ у заручниках.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський після інциденту c літаком Ryanair доручив призупинити авіасполучення з Білоруссю.

Відзначити, європейські лідери заборонили авіакомпаніям Білорусі літати в ЄС.

РБК-Україна писало, що мати Протасевича заявила, що отримала інформацію про те, що затриманий опозиціонер потрапив до лікарні у важкому стані. Однак білоруські силовики спростували цю інформацію, заявивши, що з Протасевичем все гаразд і він у СІЗО.

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