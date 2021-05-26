"Потрійний напад" Лукашенка обійдеться йому дуже дорого, - МЗС Німеччини

Поведінка влади Білорусі та Олександра Лукашенка обійдуться їм дуже дорого. Життя понад 170 людей були схильні до ризику через затримання Романа Протасевича .

Про це заявив Міністр закордонних справ ФРН Хайко Маас, передає WIONews .

Він назвав це потрійним нападом: на безпеку повітряного руху, на свободу преси і на європейських громадян на борту літака.

"Дії Лукашенка навряд чи можна переоцінити з точки зору підлості: життя понад 170 осіб були схильні до ризику заради того, щоб заарештувати одного журналіста", - заявив Маас.

Міжнародне співтовариство не потерпить такого перетину межі, запевнив німецький дипломат.

Важливо, за його словами, щоб ЄС реагував швидко і жорстко. Маас запевнив, що європейські країни швидко і рішуче почнуть втілювати заходи, схвалені на неформальному саміті ЄС напередодні.

Конкретні заходи будуть обговорені вже цієї середи на зустрічі глав МЗС у Лісабоні. Мета кроків, які будуть зроблені, - зачепити Лукашенка і його владний апарат, а не простих білорусів, які досить настраждалися під диктатором. Лукашенко, додав німецький політик, вже давно тримає власний народ у заручниках.