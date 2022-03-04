В Тростянце россияне угрожают врачам расстрелом, город на грани гуманитарной катастрофы (фото)

Город Тростянец Сумской области, который захватила и оккупировала российская армия, на грани гуманитарной катастрофы.

Об этом в своем Facebook сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий, показав фото и видео из города.

По его словам, по состоянию на вечер 4 марта оккупанты контролируют подстанцию скорой помощи, они не позволяют медикам выезжать на вызовы только к детям в экстренных случаях.

Медиков предупредили, что расстреляют, если выедут самостоятельно. Скорую из других населенных пунктов не пускают.

Кроме того, местные жители не имеют возможности купить продукты и другие товары, потому что "все магазины разграблены".

Также оккупанты в Тростянце постоянно проводят обыски и работают снайперы.

Попасть в город, чтобы помочь населению, возможности на сегодняшний день нет.

Ранее Живицкий назвал весь Ахтырский район "территорией ада".

"Из-за оккупации железной дороги, мы не можем доставлять гуманитарные грузы, нельзя вывезти людей. Нельзя пригнать вагоны-рефрижераторы для хранения трупов российских военных", - говорит он.

Оккупанты не дают возможность забирать трупы с улиц. А те, что удалось забрать, местные жители "складывают у себя в погребах, сараях, чтобы хоть как-то сохранить".

Хоронить их пока нет возможности, потому что 3 марта россияне расстреляли похоронное бюро.

"Тростянец сегодня действительно напоминает фильм ужаса. Только это не фильм, это реальность. Наша украинская реальность благодаря руководству и военным РФ и каждому россиянину, который сегодня поддерживает геноцид украинского народа", - подчеркнул Живицкий.