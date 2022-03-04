У Тростянці росіяни погрожують лікарям розстрілом, місто на межі гуманітарної катастрофи (фото)

Про це у своєму Facebook повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький, показавши фото і відео з міста.

За його словами, станом на вечір 4 березня окупанти контролюють підстанцію швидкої допомоги, вони не дозволяють медикам виїжджати на виклики, лише до дітей у екстрених випадках.

Медиків попередили, що розстріляють, якщо виїдуть самостійно. Швидку з інших населених пунктів не пускають.

Крім того, місцеві мешканці не мають можливості купити продукти та інші товари, бо "всі магазини пограбовані".

Також окупанти в Тростянці постійно проводять обшуки й працюють снайпери.

Потрапити у місто, аби допомогти населенню, можливості на сьогоднішній день немає.

Раніше Живицький назвав увесь Охтирський район "територією пекла".

"Через окупацію залізниці, ми не можемо доставляти гуманітарні вантажі, не можна вивезти людей. Не можна пригнати вагони-рефрижератори для зберігання трупів російських військових", - говорить він.

Окупанти не дають можливість забирати трупи з вулиць. А ті, що вдалося забрати, місцеві мешканці "складають у себе в погребах, сараях, щоб хоч якось зберегти".

Ховати їх поки немає можливості, бо 3 березня росіяни розстріляли похоронне бюро.

"Тростянець сьогодні справді нагадує фільм жаху. Тільки це не фільм, це реальність. Наша українська реальність завдяки керівництву та військовим РФ та кожному росіянину, який сьогодні підтримує геноцид українського народу", - підкреслив Живицький.