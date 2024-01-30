Трьом полоненим окупантам оголосили підозру в держзраді. Серед них командир десантників

ЗСУ на Запорізькому напрямку взяли в полон трьох окупантів, серед них виявився командир десантників. Їм оголосили підозри в держзраді.

Командир відділення

Зазначається, що в полон до ЗСУ потрапив командир відділення 108-го десантно-штурмового полку збройних сил РФ.

Зловмисник до 2014 року проживав у тимчасово окупованій Жданівці Донецької області, а потім переїхав до Краснодарського краю.

У жовтні 2023 року він уклав контракт із Міноборони РФ і пройшов підготовку на одному з полігонів на тимчасово окупованій території Луганської області.

Після "курсів" фігуранта призначили командиром ворожого підрозділу, у складі якого перекинули на південний фронт.

Другий окупант будував оборону

СБУ вказала, що ще одним зрадником виявився уродженець Макіївки Донецької області. Наприкінці вересня минулого року він "записався" до лав 234-го десантно-штурмового полку РФ.

"У лавах загарбників він облаштовував ворожі укріпрайони, зокрема так звані "зуби дракона", та обстрілював позиції ЗСУ в Запорізькій області", - повідомила спецслужба.

Бойовики розповіли про воєнні злочини РФ

Ще одним фігурантом виявився житель тимчасово окупованої Горлівки. У серпні минулого року добровільно вступив до 71-го мотострілецького полку російських військ.

Фото: Окупанти (facebook.com/pgo.gov.ua)

У складі ворожого угруповання зрадник неодноразово штурмував опорні пункти Сил оборони під час боїв під Роботиним.

Під час слідчих дій бойовики дали свідчення про воєнні злочини своїх спільників, які розстрілювали українських військовополонених.

Що їм загрожує

У листопаді та наприкінці грудня минулого року зловмисники потрапили в полон до українських захисників під час жорстоких боїв у районах Роботиного та Вербового.

На підставі зібраних доказів слідчі повідомили трьом затриманим про підозру за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану. Зловмисники перебувають під вартою, їм загрожує довічне ув'язнення.

ЗСУ беруть у полон росіян

Нещодавно командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський заявив, що на Таврійському напрямку українські військові взяли в полон майже 30 російських окупантів.

Також українські сапери під час робіт захопили у полон групу з 11 росіян на сході України.