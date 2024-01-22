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На сході України сапери захопили у полон 11 росіян

Понеділок 22 січня 2024 21:16
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На сході України сапери захопили у полон 11 росіян Ілюстративне фото: на сході України сапери захопили у полон 11 росіян (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Українські сапери під час робіт захопили у полон групу з 11 росіян на сході України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СтратКом ЗСУ у Telegram.

Як розповіли у відомстві, інженери 808-го окремого полку підтримки ЗСУ виконували бойові завдання на сході України.

В один з днів саперам вдалось захопити в полон групу в якій було 11 росіян.

"Просто уявіть, наскільки люто воюють Збройні Сили, якщо навіть сили підтримки беруть ворогів у полон. Пишаємося та бажаємо вдалого полювання", - сказано у повідомленні.

Фото: на сході України сапери захопили у полон 11 росіян (t.me/AFUStratCom)

ЗСУ беруть у полон росіян

Нещодавно командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський заявив, що на Таврійському напрямку українські військові взяли в полон майже 30 російських окупантів.

Також повідомлялося, що Сили оборони взяли в полон щонайменше 41 російського військового з тимчасово окупованого Криму. Більшість із них, імовірно, громадяни України.

Командувач Східного угруповання ЗСУ Олександр Сирський опублікував відео, на якому українські військові взяли в полон командира відділення 350 мотострілецького полку РФ із Санкт-Петербурга.

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