Трем пленным оккупантам объявили подозрение в госизмене. Среди них командир десантников
ВСУ на Запорожском направлении взяли в плен трех оккупантов, среди них оказался командир десантников. Им объявили подозрения в госизмене.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины и Офис генерального прокурора.
Командир отделения
Отмечается, что в плен к ВСУ попал командир отделения 108-го десантно-штурмового полка вооруженных сил РФ.
Злоумышленник до 2014 года проживал во временно оккупированной Ждановке Донецкой области, а затем переехал в Краснодарский край.
В октябре 2023 года он заключил контракт с Минобороны РФ и прошел подготовку на одном из полигонов на временно оккупированной территории Луганской области.
После "курсов" фигуранта назначили командиром вражеского подразделения, в составе которого перебросили на южный фронт.
Второй оккупант строил оборону
СБУ указала, что еще одним предателем оказался уроженец Макеевки Донецкой области. В конце сентября прошлого года он "записался" в ряды 234-го десантно-штурмового полка РФ.
"В рядах захватчиков он обустраивал вражеские укрепрайоны, в частности так называемые "зубы дракона", и обстреливал позиции ВСУ в Запорожской области", - сообщила спецслужба.
Боевики рассказали о военных преступлениях РФ
Еще одним фигурантом оказался житель временно оккупированной Горловки. В августе прошлого года добровольно вступил в 71-й мотострелковый полк российских войск.
Фото: Оккупанты (facebook.com/pgo.gov.ua)
В составе вражеской группировки предатель неоднократно штурмовал опорные пункты Сил обороны во время боев под Работино.
Во время следственных действий боевики дали показания о военных преступлениях своих сообщников, которые расстреливали украинских военнопленных.
Что им грозит
В ноябре и в конце декабря прошлого года злоумышленники попали в плен к украинским защитникам во время жестоких боев в районах Работино и Вербового.
На основании собранных доказательств следователи сообщили трем задержанным о подозрении по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения. Злоумышленники находятся под стражей, им грозит пожизненное заключение.
ВСУ берут в плен россиян
Недавно командующий ОСГВ "Таврия" Александр Тарнавский заявил, что на Таврическом направлении украинские военные взяли в плен почти 30 российских оккупантов.
Также украинские саперы во время работ захватили в плен группу из 11 россиян на востоке Украины.
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