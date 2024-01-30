Трем пленным оккупантам объявили подозрение в госизмене. Среди них командир десантников

ВСУ на Запорожском направлении взяли в плен трех оккупантов, среди них оказался командир десантников. Им объявили подозрения в госизмене.

Командир отделения

Отмечается, что в плен к ВСУ попал командир отделения 108-го десантно-штурмового полка вооруженных сил РФ.

Злоумышленник до 2014 года проживал во временно оккупированной Ждановке Донецкой области, а затем переехал в Краснодарский край.

В октябре 2023 года он заключил контракт с Минобороны РФ и прошел подготовку на одном из полигонов на временно оккупированной территории Луганской области.

После "курсов" фигуранта назначили командиром вражеского подразделения, в составе которого перебросили на южный фронт.

Второй оккупант строил оборону

СБУ указала, что еще одним предателем оказался уроженец Макеевки Донецкой области. В конце сентября прошлого года он "записался" в ряды 234-го десантно-штурмового полка РФ.

"В рядах захватчиков он обустраивал вражеские укрепрайоны, в частности так называемые "зубы дракона", и обстреливал позиции ВСУ в Запорожской области", - сообщила спецслужба.

Боевики рассказали о военных преступлениях РФ

Еще одним фигурантом оказался житель временно оккупированной Горловки. В августе прошлого года добровольно вступил в 71-й мотострелковый полк российских войск.

Фото: Оккупанты (facebook.com/pgo.gov.ua)

В составе вражеской группировки предатель неоднократно штурмовал опорные пункты Сил обороны во время боев под Работино.

Во время следственных действий боевики дали показания о военных преступлениях своих сообщников, которые расстреливали украинских военнопленных.

Что им грозит

В ноябре и в конце декабря прошлого года злоумышленники попали в плен к украинским защитникам во время жестоких боев в районах Работино и Вербового.

На основании собранных доказательств следователи сообщили трем задержанным о подозрении по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения. Злоумышленники находятся под стражей, им грозит пожизненное заключение.

ВСУ берут в плен россиян

Недавно командующий ОСГВ "Таврия" Александр Тарнавский заявил, что на Таврическом направлении украинские военные взяли в плен почти 30 российских оккупантов.

Также украинские саперы во время работ захватили в плен группу из 11 россиян на востоке Украины.