Трьом батальйонам з Білорусі наказали висунутись до кордону України, - Наєв

"На території республіки Білорусь розпочато перевірку підрозділів 2-ої мотострілецької дивізії 1-ої танкової армії. Зокрема, мотострілецький батальйон та два танкових батальйони отримали завдання висунутися в райони, які межують з державним кордоном України", - повідомив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Своєю чергою, за словами командувача, ЗСУ відпрацювали елементи протидії висадці повітряного десанту та диверсійно-розвідувальних груп противника в район об’єкта критичної інфраструктури - нанесення вогневого ураження силами мінометної та артилерійської батарей, взяття противника в кільце, переправи через водну перешкоду, відбиття масованої атаки безпілотних летальних апаратів та повне знищення противника всіма наявними засобами.

"На території Київської області на одному з важливих державних об’єктів критичної інфраструктури відбулось тренування з підрозділами, які здійснюють охорону та оборону зазначеного об’єкта", - додав Наєв.