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Трьом батальйонам з Білорусі наказали висунутись до кордону України, - Наєв

Фото: трьом батальонам з Білорусі наказали висунутись до кордону України (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

В Білорусі тривають навчання та "раптова перевірка" військ. В їх рамках білоруські військові відпрацьовують наступ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

"На території республіки Білорусь розпочато перевірку підрозділів 2-ої мотострілецької дивізії 1-ої танкової армії. Зокрема, мотострілецький батальйон та два танкових батальйони отримали завдання висунутися в райони, які межують з державним кордоном України", - повідомив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Своєю чергою, за словами командувача, ЗСУ відпрацювали елементи протидії висадці повітряного десанту та диверсійно-розвідувальних груп противника в район об’єкта критичної інфраструктури - нанесення вогневого ураження силами мінометної та артилерійської батарей, взяття противника в кільце, переправи через водну перешкоду, відбиття масованої атаки безпілотних летальних апаратів та повне знищення противника всіма наявними засобами.

"На території Київської області на одному з важливих державних об’єктів критичної інфраструктури відбулось тренування з підрозділами, які здійснюють охорону та оборону зазначеного об’єкта", - додав Наєв.

Як повідомлялось, навчання російської армії та ЗС Білорусі продовжено ще на кілька днів, як мінімум до 26 грудня згідно з графіком проведення навчань на білоруських полігонах.

Нагадаємо, начальник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що на сьогоднішній день ймовірність повторного наступу з території Білорусі залишається низькою.

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Білорусь