Трем батальонам из Беларуси приказали выдвинуться к границе Украины, - Наев

В Беларуси продолжаются учения и "внезапная проверка" войск. В их рамках белорусские военные отрабатывают наступление.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.
"На территории республики Беларусь начата проверка подразделений 2-й мотострелковой дивизии 1-й танковой армии. В частности, мотострелковый батальон и два танковых батальона получили задачу выдвинуться в районы, граничащие с государственной границей Украины", - сообщил генерал-лейтенант Сергей Наев.
В свою очередь, по словам командующего, ВСУ отработали элементы противодействия высадке воздушного десанта и диверсионно-разведывательных групп противника в район объекта критической инфраструктуры - нанесение огневого поражения силами минометной и артиллерийской батарей, взятие противника в кольцо, переправы через водное препятствие, беспилотных летальных аппаратов и полное уничтожение противника всеми средствами.
"На территории Киевской области на одном из важных государственных объектов критической инфраструктуры состоялась тренировка с подразделениями, осуществляющими охрану и оборону указанного объекта", - добавил Наев.
Как сообщалось, учения российской армии и ВС Беларуси продлено еще на несколько дней, как минимум до 26 декабря согласно графику проведения учений на белорусских полигонах.
Напомним, начальник ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что на сегодняшний день вероятность повторного наступления с территории Беларуси остается низкой.
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