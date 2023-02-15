Трохи запізно. Віцеканцлер Німеччини засудив повільну передачу танків Україні

Віцеканцлер Роберт Хабек засудив Німеччину за повільну відправку танків Leopard Україні. Заявив, що це відбулось "трохи запізно".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

Танки Leopard 1 і Leopard 2 німецького виробництва будуть посилювати українські сили після багатомісячних прохань Києва. За словами Хабека, вони були відправлені "трохи запізно", попри тиск, який зростає на тлі очікування нового наступу Росії.

"Прийнявши рішення про відправку танків, ми робимо все, що в наших силах. Трохи запізно, але це зроблено... всі очікують жахливого російського наступу... час не терпить", - додав віцеканцлер.

Також Хабек висловився щодо зустрічі міністрів оборони країни НАТО в Брюсселі. Він відзначив, що питання відправки винищувачів Україні не обговорюватиметься.