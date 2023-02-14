Нідерланди та Данія не постачатимуть Україні танки Leopard 2 , - ЗМІ
Уряди Нідерландів і Данії оголосили, що не будуть поставляти Leopard 2 Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Welt.
Як повідомляє видання, прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, заявив, що його країна може надати 18 орендованих у Німеччини Leopard 2, які досі використовувалися в німецько-голландському батальйоні. Проте у Німеччині заявили, що ці танки недоступні для України.
В урядових колах Данії також заявили, що країна, яка володіє 44 танками найсучаснішої моделі Leopard 2A7, не надсилатиме їх Україні.
Окрім того, як зазначає видання, є ознаки того, що Фінляндія також не надась Україні танків, поки не вступить до НАТО.
Нагадаємо, раніше глава Пентагону Ллойд Остін під час засідання у форматі "Рамштайн" заявив, що вісім країн нададуть Україні танки Leopard німецького виробництва, серед яких Нідерланди та Данія.
Також раніше ми писали, що уряд Німеччини відмовив Нідерландам у постачанні орендованих 18 бойових танків Leopard 2A6 Україні.
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