ua ru
Ср, 15 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У ЄС закликали передати Україні сучасні танки, які "пиляться на складах без користі"

Новость на русском →
Середа 15 лютого 2023 11:28
У ЄС закликали передати Україні сучасні танки, які "пиляться на складах без користі" Фото: голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Міжнародним партнерам слід передати Україні сучасні танки, які зберігаються у них на складах та не приносять країнам жодної користі.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на виступ голови дипломатії ЄС Жозепа Борреля перед депутатами Європейського парламенту.

"Я звернувся з посланням до всіх європейських країн, які мають сучасні та ефективні танки, які припадають пилом на складах і не приносять жодної користі. Передайте їх Україні якнайшвидше. Тому що навесні і влітку ми зіткнемося з вирішальними подіями", - сказав він.

Боррель підкреслив, що надто багато часу було витрачено на обговорення того, чи слід відправляти танки в Україну чи ні, у той час як Росія готувала наступ.

"Час має вирішальне значення та вимірюється людськими життями", - додав він.

Боррель зазначив, що для встановлення міцного миру в Європі Україна має перемогти Росію.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський за підсумками "Рамштайну" заявив, що партнери підтвердили те, що Україна отримає ще більше ППО, танків, артилерії та снарядів.

Крім того, глава Пентагону Ллойд Остін зазначив, що вісім країн нададуть Україні танки Leopard німецького виробництва. Крім того, США та Чехія дадуть додаткові танки до вже отриманих від Польщі Т-72.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Військова допомога
NEWS
Майже 700 окупантів, 4 танки та 7 ББМ: Генштаб оновив втрати РФ в Україні за добу
Майже 700 окупантів, 4 танки та 7 ББМ: Генштаб оновив втрати РФ в Україні за добу
DAILY
Сергій Череватий: Хороше озброєння – більший козир у цій боротьбі, ніж маса росіян
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Сергій Череватий: Хороше озброєння – більший козир у цій боротьбі, ніж маса росіян