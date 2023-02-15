У ЄС закликали передати Україні сучасні танки, які "пиляться на складах без користі"

Міжнародним партнерам слід передати Україні сучасні танки, які зберігаються у них на складах та не приносять країнам жодної користі.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на виступ голови дипломатії ЄС Жозепа Борреля перед депутатами Європейського парламенту.

"Я звернувся з посланням до всіх європейських країн, які мають сучасні та ефективні танки, які припадають пилом на складах і не приносять жодної користі. Передайте їх Україні якнайшвидше. Тому що навесні і влітку ми зіткнемося з вирішальними подіями", - сказав він.

Боррель підкреслив, що надто багато часу було витрачено на обговорення того, чи слід відправляти танки в Україну чи ні, у той час як Росія готувала наступ.

"Час має вирішальне значення та вимірюється людськими життями", - додав він.

Боррель зазначив, що для встановлення міцного миру в Європі Україна має перемогти Росію.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський за підсумками "Рамштайну" заявив, що партнери підтвердили те, що Україна отримає ще більше ППО, танків, артилерії та снарядів.

Крім того, глава Пентагону Ллойд Остін зазначив, що вісім країн нададуть Україні танки Leopard німецького виробництва. Крім того, США та Чехія дадуть додаткові танки до вже отриманих від Польщі Т-72.

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