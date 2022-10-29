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У трьох великих районах Луцька зникло світло: у чому причина і коли з'явиться

Фото: у трьох великих районах Луцька зникло світло (lutskrada.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Три великі райони Луцька сьогодні, 29 жовтня, опинилися без світла. Причиною відключення стало технологічне порушення на одній із підстанцій та аварії на мережах ПАТ "Волиньобленерго".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Луцька Ігоря Поліщука.

Без електрики у Луцьку залишилася більшість вулиць у межах 33, 40 та 55 мікрорайонів.

Повідомляється, що на усунення аварійної ситуації необхідно ще не менше півтори години. Таким чином, подача електроенергії споживачам на зазначених вулицях відбудеться близько 22:30.

Раніше ми писали, що росіяни вранці 22 жовтня завдали ракетного удару по одному з об'єктів енергетики Луцька. Його відновлення через серйозні пошкодження неможливе.

Також повідомлялося, що в результаті ракетного удару 22 жовтня по Луцьку в частині міста пропадало світло, одна людина отримала опіки. Робота всіх головних насосних станцій та артезіанських свердловин після ракетного удару було відновлено за кілька годин.

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Волинська областьЛуцькЕлектроенергія