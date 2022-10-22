Відновити неможливо. Росіяни повністю зруйнували один з об'єктів енергетики в Луцьку

Фото: Росіяни повністю зруйнували один з об'єктів енергетики в Луцьку (УНІАН)

Росіяни зранку завдали ракетного удару по одному з об'єктів енергетики Луцьку. Його відновлення неможливе.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Луцького міського голови Ігоря Поліщука.

"Пошкодження об'єкта енергетики, по якому було здійснено влучання критичні. Фактично він знищений. Наразі його відновлення неможливе", - пише Поліщук. Міський голова додав, що під час удару Росія застосувала три ракети Х-101.