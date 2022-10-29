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В трех крупных районах Луцка пропал свет: в чем причина и когда появится

Фото: в трех крупных районах Луцка пропал свет (lutskrada.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Три крупных района Луцка сегодня, 29 октября, оказались без света. Причиной отключения стало технологическое нарушение на одной из подстанций и аварии на сетях ПАО "Волыньоблэнерго".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Луцка Игоря Полищука.

Без электричества в Луцке осталось большинство улиц в пределах 33, 40 и 55 микрорайонов.

Сообщается, что на устранение аварийной ситуации необходимо еще не менее полутора часов. Таким образом, подача электроэнергии потребителям на вышеуказанных улицах состоится около 22:30.

Ранее мы писали, что россияне утром 22 октября нанесли ракетный удар по одному из объектов энергетики Луцка. Его восстановление в связи с серьезными повреждениями невозможно.

Также сообщалось, что в результате ракетного удара 22 октября по Луцку в части города пропадал свет, один человек получил ожоги. Работа всех главных насосных станций и артезианских скважин после ракетного удара была восстановлена через несколько часов.

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Волынская областьЛуцкЭлектроэнергия