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У трьох районах Київщини ввели екстрені відключення світла після атаки РФ

22:00 12.11.2026 Чт
1 хв
aimg Сергій Козачук
У трьох районах Київщини ввели екстрені відключення світла після атаки РФ Фото: на Київщинні ввели екстренні відключення світла (Getty Images)
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У трьох районах Київської області запровадили екстрені відключення світла через російську атаку на енергооб'єкти. На решті території регіону продовжують діяти стабілізаційні графіки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК Київські регіональні електромережі.

За даними енергетиків, через пошкодження інфраструктури звичні графіки обмежень наразі не застосовуються у трьох районах області - Фастівському, Білоцерківському та Обухівському.

Водночас для жителів інших районів Київщини продовжують діяти стабілізаційні графіки відключень.

Фахівці вже працюють на місцях пошкоджень, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки обстрілу та повернути електроенергію в оселі.

"Якщо у вас зараз є світло, будь ласка, споживайте його максимально ощадливо. Кожен вимкнений прилад допомагає втримати баланс енергосистеми", - закликали в компанії.

Нагадаємо, що минулими вихідними ситуація в енергосистемі регіону вже загострювалася.

Зокрема, у суботу, 7 листопада, у Київській області запровадили екстрені відключення електроенергії, через що стабілізаційні графіки тимчасово не діяли.

Вже наступного дня, у неділю, 8 листопада, аварійні знеструмлення торкнулися ще ширшої географії.

Тоді екстрені відключення світла ввели одразу у Києві, Київській області та Дніпрі, що також змусило енергетиків тимчасово скасувати звичні графіки обмежень.

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