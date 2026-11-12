У трьох районах Київщини ввели екстрені відключення світла після атаки РФ

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У трьох районах Київської області запровадили екстрені відключення світла через російську атаку на енергооб'єкти. На решті території регіону продовжують діяти стабілізаційні графіки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК Київські регіональні електромережі.

За даними енергетиків, через пошкодження інфраструктури звичні графіки обмежень наразі не застосовуються у трьох районах області - Фастівському, Білоцерківському та Обухівському. Водночас для жителів інших районів Київщини продовжують діяти стабілізаційні графіки відключень. Фахівці вже працюють на місцях пошкоджень, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки обстрілу та повернути електроенергію в оселі. "Якщо у вас зараз є світло, будь ласка, споживайте його максимально ощадливо. Кожен вимкнений прилад допомагає втримати баланс енергосистеми", - закликали в компанії.