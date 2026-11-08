У Дніпрі, Києві та області ввели екстрені відключення світла

У неділю, 8 листопада, у Києві, Київській області та Дніпрі запровадили екстрені відключення електроенергії. Звичні графіки наразі не діють.

Про це в повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК .

Згідно з повідомленням, обмеження діють за командою "Укренерго".

Енергетики пояснили, що під час екстрених відключень графіки погодинних обмежень не діють. Тому споживачі не можуть орієнтуватися на заздалегідь оприлюднений розклад.

У ДТЕК зазначили, що повідомлятимуть про зміни в ситуації на своїх офіційних ресурсах.

Мешканцям Києва, Київської області та Дніпра рекомендують стежити за оновленнями енергетиків.

Ситуація в енергосистемі

Нагадаємо, російські війська продовжують завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі України.

У ніч на 8 листопада внаслідок атаки на енергооб'єкти Дніпропетровської області без електрики залишилися понад 600 тисяч споживачів у п'яти районах та Дніпрі. Лікарні й об'єкти критичної інфраструктури перейшли на резервне живлення.