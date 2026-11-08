У Дніпрі, Києві та області ввели екстрені відключення світла
У неділю, 8 листопада, у Києві, Київській області та Дніпрі запровадили екстрені відключення електроенергії. Звичні графіки наразі не діють.
Про це в повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.
Згідно з повідомленням, обмеження діють за командою "Укренерго".
Енергетики пояснили, що під час екстрених відключень графіки погодинних обмежень не діють. Тому споживачі не можуть орієнтуватися на заздалегідь оприлюднений розклад.
У ДТЕК зазначили, що повідомлятимуть про зміни в ситуації на своїх офіційних ресурсах.
Мешканцям Києва, Київської області та Дніпра рекомендують стежити за оновленнями енергетиків.
Ситуація в енергосистемі
Нагадаємо, російські війська продовжують завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі України.
У ніч на 8 листопада внаслідок атаки на енергооб'єкти Дніпропетровської області без електрики залишилися понад 600 тисяч споживачів у п'яти районах та Дніпрі. Лікарні й об'єкти критичної інфраструктури перейшли на резервне живлення.
Також російський дрон влучив в об'єкт критичної інфраструктури на Харківщині. Через це без світла залишилися близько 250 тисяч абонентів. Енергетики працюють над усуненням пошкоджень, однак терміни відновлення електропостачання поки невідомі.
Через наслідки російських атак 8 листопада в частині областей України запровадили погодинні відключення. Для населення обмеження передбачали від 1,5 до 4 черг, а для промисловості діяли графіки обмеження потужності.