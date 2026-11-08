ua en ru
Нд, 08 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Енергетика

У Дніпрі, Києві та області ввели екстрені відключення світла

10:47 08.11.2026 Нд
1 хв
aimg Марія Науменко
У Дніпрі, Києві та області ввели екстрені відключення світла Фото: енергетик ДТЕК на пошкодженому після російської атаки об'єкті (Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

У неділю, 8 листопада, у Києві, Київській області та Дніпрі запровадили екстрені відключення електроенергії. Звичні графіки наразі не діють.

Про це в повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

Згідно з повідомленням, обмеження діють за командою "Укренерго".

Енергетики пояснили, що під час екстрених відключень графіки погодинних обмежень не діють. Тому споживачі не можуть орієнтуватися на заздалегідь оприлюднений розклад.

У ДТЕК зазначили, що повідомлятимуть про зміни в ситуації на своїх офіційних ресурсах.

Мешканцям Києва, Київської області та Дніпра рекомендують стежити за оновленнями енергетиків.

Ситуація в енергосистемі

Нагадаємо, російські війська продовжують завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі України.

У ніч на 8 листопада внаслідок атаки на енергооб'єкти Дніпропетровської області без електрики залишилися понад 600 тисяч споживачів у п'яти районах та Дніпрі. Лікарні й об'єкти критичної інфраструктури перейшли на резервне живлення.

Також російський дрон влучив в об'єкт критичної інфраструктури на Харківщині. Через це без світла залишилися близько 250 тисяч абонентів. Енергетики працюють над усуненням пошкоджень, однак терміни відновлення електропостачання поки невідомі.

Через наслідки російських атак 8 листопада в частині областей України запровадили погодинні відключення. Для населення обмеження передбачали від 1,5 до 4 черг, а для промисловості діяли графіки обмеження потужності.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ДТЕК Київ Дніпро Київська область Графіки відключення світла Відключеня світла
Новини
На ЗАЕС стався вже 16-й блекаут від початку року, станція працює на генераторах
На ЗАЕС стався вже 16-й блекаут від початку року, станція працює на генераторах
Аналітика
Укриття чи закриття: що бізнес думає про безпекові ідеї Кабміну та що з ними не так
Марія Волощукредактор РБК-Україна Укриття чи закриття: що бізнес думає про безпекові ідеї Кабміну та що з ними не так